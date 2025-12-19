Psykolog
2025-12-19
Vi på Capio Vårdcentral Kista söker nu en psykolog med möjlighet till överlämning.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Kista, centralt placerad i ljusa och fräscha lokaler bara ett stenkast från Kista Galleria. Kommunikationerna hit är mycket goda med både tunnelbana och buss samt promenadavstånd till restauranger och butiker. Här arbetar ett engagerat och positivt team som tillsammans tar hand om våra cirka 5800 listade patienter.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Hos oss råder ett öppet och tillitsfullt klimat där du kan bidra till och påverka verksamhetens utveckling.
Din roll
Vår mycket omtyckta psykolog planerar att gå i pension till sommaren. Därför söker vi i god tid en ny kollega som får möjlighet att arbeta parallellt och gå dubbelt under en överlämningsperiod innan pensioneringen. Detta för att skapa trygg kontinuitet för både verksamheten och våra patienter.
Du kommer att ingå i vårt försäkringsmedicinska team som består av en erfaren rehabkoordinator, distriktssköterska och läkare. Tillsammans arbetar vi strukturerat och patientnära med hög kvalitet.
Vi erbjuder:
En planerad och trygg introduktion
Möjlighet till överlämning med erfaren kollega
Ett stabilt och uppskattat arbetslag
En arbetsplats där samarbete och kvalitet värderas högt
Om dig
Vi söker dig som :
Är legitimerad psykolog
Har ett intresse för försäkringsmedicinskt arbete
Trivs med samarbete i team
Är ansvarstagande och professionell i ditt patientarbeteTillträde
April-maj 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
