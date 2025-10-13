Psykolog
2025-10-13
Mini-Maria Skaraborg och Fyrbodal startade 2023.
Våra huvudmottagningar är i Skövde, Lidköping, Trollhättan och Uddevalla.
Mini-Maria verksamheten vänder sig till ungdomar upp till 21 år som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av narkotika- och/eller alkohol och/eller spel om pengar samt deras närstående. Vårt uppdrag är att vara en lättillgänglig mottagning dit ungdomar och deras närstående antingen på eget initiativ eller genom att de har blivit hänvisade kan komma för att få råd, stöd och behandling. Lättillgängligheten gör det möjligt för oss att tidigt sätta in de insatser som behövs för ungdomen och deras närstående. Vi har även ett uppdrag att arbeta förebyggande och ge råd och stöd till andra enheter, vårdgrannar och professioner.
Arbetet bygger på tvärprofessionellt teamarbete där sjuksköterskor, kuratorer, psykolog och läkare arbetar tillsammans. Mottagningarna bedrivs med ett delat huvudmannaskap mellan kommuner och Regionhälsan/VGR. Den medicinska personalen bemannas via Regionhälsan och den psykosociala personalen bemannas från kommunen och cheferna har ett delat ledarskap.
Om arbetet
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är olika former av samtal, kartläggning och diagnostik. Du förväntas kunna ta en handledande roll i teamet utifrån frågeställningar som tillhör din profession och vara delaktig i att utveckla vårdens innehåll i verksamheten samt vara behjälplig i ärende där det finns frågeställningar gällande vårdnivå. Utredningar kommer inte vara din primära arbetsuppgift i denna tjänst.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av utredning, diagnostik och behandling av ungdomar med risk för skadligt bruk av substanser samt spel om pengar och deras närstående. Du ska vara nyfiken samt modig och ha ett genuint intresse och engagemang för enhetens målgrupp och ett intresse att vara med att bygga upp verksamheten.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar, missbruksvård samt vuxen- och/eller ungdomspsykiatri. Likaså om du har erfarenhet av familjebehandlingar, substansmissbruk och/eller spel om pengar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten samt egenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl i team.Anställningsvillkor
Du kommer att utgå från en av huvudmottagningarna i antingen Skaraborg eller Fyrbodal.
Arbetet innebär tjänstgöring inom båda områdena och arbetsgrupperna. Viss kvällstjänstgöring kan ingå i tjänsten. Formerna kan diskuteras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
