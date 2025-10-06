Psykolog
Om oss
Vill du arbeta i en personlig vårdmiljö där du får tid för patienterna och möjlighet att påverka din arbetsvardag? Hos oss på Capio vårdcentral Almö kombinerar vi det bästa av två världar - det lilla teamets samhörighet och flexibilitet, med den breda kompetens och trygghet som finns i vår erfarna personalgrupp. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn på västkusten alldeles i närheten av Tjörnbron. Du kommer lätt till oss med bil eller buss. Vi har ca 5600 listade patienter och vi som tar hand om dem är drygt 25 engagerade och lösningsfokuserade personer som arbetar under ett och samma tak - vårdcentral, BVC och rehab.
Din roll
Då en av våra psykologer ska gå på föräldraledighet, söker vi nu en psykolog för ett graviditets vikariat på vår mottagning.
Tjänsten innebär bland annat: - att bedöma och behandla lindrig och medelsvår psykisk ohälsa - att möta patienter från 6 år och uppåt - att utifrån din bedömning av vårdnivå remittera/ hänvisa till annan instans - att för en patient med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser verka för att rehabiliteringsprocessen sker samordnat med patientens övriga behandlingar - att utveckla arbetssätt där hög tillgänglighet och kvalitetssäker vård prioriteras - att utveckla och ge patientutbildningar utifrån patienters behov, tex Stress, Sömn, Ångest - att vara vårdcentralens kompetens inom det psykologiska fältet, genom rådgivning/ konsultation/ - handledning till övrig personal
Vi erbjuder dig
En trivsam och välstrukturerad vårdcentral med korta beslutsvägar där vi ställer oss positiva till förbättringsförslag och förändringsarbete.
Vi erbjuder även:
• Kollektivavtal
• Närvarande chef
• Kompetensutveckling, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog och trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Tidigare erfarenhet från arbete i primärvård är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
