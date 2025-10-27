Proxyutvecklare
Proxyutvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en proxyutvecklare till en aktör inom finanssektorn för att stärka säkerhetsplattformen och skydda det digitala kundmötet. Du arbetar i en komplex och säkerhetskritisk miljö med fokus på att konfigurera, utveckla och vidareutveckla proxymiljön. Rollen innebär stort eget ansvar och nära samarbete med både interna utvecklare och externa leverantörer.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Utveckla och konfigurera proxyplattformar med fokus på säkerhet och tillgänglighet.
Bygga moduler för Apache HTTP Server och bidra till vidareutveckling av befintlig kodbas.
Säkerställa robust autentisering, identitetshantering och certifikathantering.
Delta i utvecklingen av nya funktioner och säkerhetsmoduler.
Utföra felsökning, optimering och teknisk dokumentation.
Bidra med omvärldsbevakning inom cybersäkerhet och modern nätverksutveckling.Kvalifikationer
Erfarenhet av programmering i C och Rust.
Erfarenhet av att utveckla moduler för Apache HTTP Server.
God förståelse för nätverksprotokoll (HTTP/HTTPS, TCP/IP).
Kunskap om autentiseringsprotokoll och identitetshantering.
Erfarenhet av asynkron programmering i Rust och arbete med Hyper.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av TLS/SSL och certifikathantering.
Kunskap om containerteknik (Docker, Kubernetes).
Erfarenhet av säkerhetsgranskning eller penetrationstester.
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Längd: Till 2026-05-21 (möjlighet till förlängning)
Plats: Stockholm (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
