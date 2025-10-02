Provvakt
2025-10-02
Nordiskt Lärcenter söker provvakter till Järfälla och Finntorp
Nordiskt Lärcenter söker nu provvakter till våra enheter i Järfälla och Finntorp.
Vi anordnar prov några tillfällen per månad, vilket gör detta till ett perfekt extrajobb för dig som söker en bisyssla.
Om rollen
Som provvakt ansvarar du för att:
Välkomna och informera elever inför provstart
Övervaka provsituationen på ett tryggt och rättssäkert sätt
Hantera enklare administrativa uppgifter digitalt
Vara ett stöd för elever och bidra till en lugn och professionell provmiljö
Krav på dig
Flytande svenska i tal och skrift
God digital förmåga (datorvana)
Serviceminded och tydlig i din kommunikation
Stresstålig och trygg i att ta ansvar

Publiceringsdatum
2025-10-02

Anställningsvillkor
Timlön: 120 kr/timme (fast)
Arbetstid: enligt schema
Placering: Järfälla och/eller Finntorp

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!
Vi rekryterar löpande.
