Provningstekniker till Saab i Motala!
Saab AB / Maskinreparatörsjobb / Motala Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala
2026-02-20
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Motala
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du jobba med teknik i en spännande miljö? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker nu Provningstekniker till vår verksamhet i Motala, där vi slutmonterar, provar och underhåller undervattensystem.
I rollen kommer du arbeta med provning och verifiering av undervattensystem både på land och till sjöss. Du kommer arbeta på undervattensystem med exempelvis felsökning, underhåll, integration och klargöring - samt att du även kommer göra detta kopplat till testutrustning.
Arbetsuppgifterna i rollen är främst riktade mot elektronik men du kommer även arbeta med mekanik och data (mekatronik).Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som har ett intresse för undervattensvärlden i allmänhet och undervattensteknik i synnerhet. Samarbete, lojalitet och noggrannhet genomsyrar teamets arbetssätt och vi söker dig som värdesätter detta i ditt sätt att arbeta. Du har även god förmåga att självständigt ta ansvar för ditt arbete för att nå uppsatta mål.
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet inom området elektronik. Vi ser gärna att du även har en bredd i din kunskap i form av grundläggande kunskaper inom även mekanik och data.
En förutsättning för detta arbete är att du har god systemvana samt goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Kockums Jobbnummer
9755452