Provningsingenjör till EMC-testning!
2025-12-23
Vill du arbeta med teknik i framkant och testa nya produkter innan de når marknaden? Vi söker dig med ett stort intresse för elektronik och elektromagnetisk kompatibilitet som vill bli en del av ett kompetent team inom EMC-provning. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker för kunds räkning en provningsingenjör som vill arbeta med EMC-testning av elektroniska produkter för både konsument- och industribruk. På avdelningen arbetar omkring 18 personer som tillsammans stöttar verksamheten inom provning, verifiering och certifiering av elektronik.
I rollen som provningsingenjör arbetar du främst i EMC- och radiolabb samt i större fordonslabb där du genomför tester enligt gällande standarder för bland annat CE-märkning och internationella marknader. Du blir en del av ett tekniskt starkt team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Du kommer arbeta med varierande provningsuppdrag beroende på produkt och kund, vilket innebär nya tekniska utmaningar och bred exponering mot olika typer av elektronik. I verksamheten pågår även arbete med förbättringar såsom automatiserade tester och nya tekniska lösningar.
Ditt huvudfokus är att testa och verifiera elektroniska produkter för att säkerställa att de uppfyller relevanta krav och standarder.
Du kommer exempelvis att:
Utföra EMC- och radioprovning av elektroniska produkter
Arbeta i avancerade testlabb med olika mätinstrument
Analysera och dokumentera testresultat
Supportera vid felsökning, utredning och avvikelsehantering
Bidra till förbättring och effektivisering av testprocesser
VI SÖKER DIG SOM:Har utbildning inom elektronik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom gymnasieutbildning, vidare studier eller starkt eget engagemang
Har ett stort tekniskt intresse och trivs med praktiskt, hands-on arbete
Talar och skriver flytande svenska och engelska då språket kommuniceras internt
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av EMC-testning
Har arbetat med elektronikkonstruktion eller radioteknik
Har kunskap inom test och verifiering av elektronik
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att du som söker är en nyfiken, driven och lösningsorienterad person som trivs i en föränderlig miljö. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Anställningen är tidsbegränsad och sträcker sig över 6 månader med eventuellt möjlighet till förlängning.
Denna befattning kan kräva att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Placering: Borås
Start: Omgående
Rekryteringsansvarig: Lina Lindroth
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
