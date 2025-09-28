Provcellsingenjör/ Test Bed Engineer
2025-09-28
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Är du en lagspelare med gediget intresse för framtidens teknik, fordon och motorer? Då är du kanske vår nya provcellsingenjör!
Detta är en tjänst för dig som lockas av breda och varierande, teoretiska och praktiska arbetsuppgifter. Just nu söker vi provcellsingenjörer till våra anläggningar i Södertälje och Haninge. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi går igenom, kontaktar och intervjuar kandidater i den ordning ansökningarna kommer in.
* Förbereda, installera, och övervaka provobjekt
* Kalibrering, underhåll & service av provobjekt och provcell
* Kvalitetssäkring samt analys av provdata
* Konfigurera mätsystem hårdvaru- och mjukvarumässigt
* Systematisk felsökning
* Daglig dokumentation och nära arbete med kund
* Godshantering
* Praktiskt arbete på provobjekt och provutrustning
Identifiera och rapportera brister/avvikelser
• God förmåga att arbeta i såväl grupp som självständigt
* Ständig vilja att utveckla din kunskapsbank
* Erfarenhet av praktiskt mekaniskt arbete på fordon, maskiner eller liknande
* Följer arbetsprocesser och rutiner men kan även arbeta med problemlösning självständigt
* Kvalitetssäkrar och värdesätter förbättringsarbete
* God kunskap och förståelse av drivlinor
* Kommunicerar tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska
* Trivs med att arbeta enligt skiftschema (2,3 eller 4-skift)
* B-körkort är ett krav
* Meriterande med eftergymnasiala studier inom relevant område eller dokumenterad teknisk utbildning
* Meriterande med erfarenhet från provning och/eller utveckling i kontrollerad miljö Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
