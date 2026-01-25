Provcellsingenjör/ Test Bed Engineer
2026-01-25
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Är du en lagspelare med passion för teknik, fordon och framtidens drivlinor? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter - både praktiska och teoretiska - och som vill vara en del av utvecklingen av morgondagens teknik. Just nu söker vi provcellsingenjörer till våra anläggningar i Södertälje och Haninge.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater allt eftersom ansökningarna kommer in - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
I rollen som provcellsingenjör kommer du att arbeta nära både teknik och kund. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
* Förberedelse, installation och övervakning av provobjekt
* Kalibrering, service och underhåll av provobjekt och provcell
* Kvalitetssäkring och analys av provdata
* Konfiguration av mätsystem - både hårdvara och mjukvara
* Systematisk felsökning och dokumentation
* Praktiskt arbete med provobjekt och testutrustning
* Godshantering och logistik
* Identifiering och rapportering av avvikelser
* Daglig kontakt och samarbete med kund
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* En stark vilja att utvecklas och lära dig nytt
* Erfarenhet av praktiskt mekaniskt arbete med fordon, maskiner eller liknande
* Förståelse för vikten av att följa processer och rutiner, men också förmåga att lösa problem på egen hand
* Ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och intresse för förbättringsarbete
* God teknisk förståelse för drivlinor
* Förmåga att kommunicera tydligt på både svenska och engelska, i tal och skrift
* Möjlighet att arbeta enligt skiftschema (2-, 3- eller 4-skift)
* B-körkort (krav)
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom relevant tekniskt område
* Erfarenhet av provning eller utveckling i kontrollerad miljö Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
AVL MTC Motortestcenter AB
Andreas Andersson +46 737736707
