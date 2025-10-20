Provare med elektronikintresse sökes
Är du en entusiastisk och självgående individ med en stark passion för elektronik? Vi letar efter en engagerad elektroniktekniker med minst gymnasienivå inom elektronik eller teknik. Även om en formell utbildning är meriterande, välkomnar vi även sökande med eget intresse och relevant erfarenhet. Uppdraget är på lång sikt med start omgående. Kunden är en världsledande leverantör av övervakningslösningar, flygelektronik och system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Med fokus på prototyper och mekanikdetaljer.

Om tjänsten
Arbetet är förlagt på dagtid med möjlighet till flex, men den vanligaste skifttypen är 07:00-16:00.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer ha en vardag med varierande uppgifter, exempelvis utifrån en 3D bild montera ihop komponenter som kablar och tråd till en färdig produkt.
• Digital-, elektrisk- och RF-provning av enheter och delsystem.
• Utföra tester på produkter på kortnivå och enhetsnivå.
• Felsöka och reparera produkter vid behov.
• Genomföra enklare montering och mindre lödning.
• Aktivt läsa och förstå ritningar samt dokument på svenska och engelska.
• Kommunicera tydligt om status på arbetet för ansvarade enheter.
Vem är du?
• Har du vana av pilljobb som urmakare är detta högt meriterande.
• Lägsta nivå på gymnasieutbildning inom elektronik eller teknisk inriktning (t.ex. el/tele, elprogrammet eller teknikprogram).
• Eget intresse och passion för elektronik, vilket kan vara lika viktigt som en formell utbildning.
• Erfarenhet från tidigare jobb där kunskaper och färdigheter förvärvats, särskilt från liknande utbildningar eller fritidsintressen.
• Kunskap om och erfarenhet av instrument använda i elektronikarbete, inklusive oscilloskop, spektrumanalysator och nätverksanalysator.
• Färdigheter i digital-, elektrisk- och RF-provning av enheter och delsystem.
• Förmåga att utföra test på både kort- och enhetsnivå samt att felsöka och reparera produkter.
• Grundläggande färdigheter i montering och lödning.
• Förmåga att aktivt läsa och förstå ritningar och dokument på svenska och engelska.
• Tydlig kommunikationsförmåga för att rapportera status på arbete och ansvarade enheter.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
