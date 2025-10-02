Protokollsnotarie
2025-10-02
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Nu söker vi en protokollsnotarie till arbetet med att framställa kammarens protokoll och uppteckningar från EU-nämndens sammanträden och öppna utskottssammanträden. Protokollskansliet består av 37 medarbetare, varav cirka 25 arbetar med protokollen.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Din uppgift som protokollsnotarie är att återge riksdagsledamöternas talade anföranden i skrift. Arbetet utförs på plats i Riksdagshuset. I arbetet ingår också korrekturläsning samt att delta i kompetenshöjande aktiviteter och enhetens verksamhetsutveckling.
Arbetstiden är beroende av riksdagens verksamhet, med tydliga arbetstoppar vissa tider på året. Arbetsdagens början och slut varierar från dag till dag, och schemat inkluderar såväl långa dagar med sen kvällstjänstgöring som arbetsfria dagar.Kvalifikationer
Arbetet ställer mycket höga krav på dina kunskaper i och din känsla för det svenska språket och dess uttrycksmöjligheter. Du har högskoleutbildning i språk eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig. Du kan arbeta snabbt och säkert med textredigering i Word och samtidigt hålla en hög språklig kvalitet och har minst ett par års arbetslivserfarenhet av detta.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, som flexibilitet, noggrannhet och samarbetsförmåga. Arbetet med protokollet är ett lagarbete, och du behöver kunna se din roll i en kedja och anpassa dig till andra men ändå arbeta mycket självständigt. För att arbeta som protokollsnotarie krävs att du är stresstålig och kan hantera korta leveranstider.
I rekryteringen ingår ett språkprov som genomförs i riksdagens lokaler. Provet är preliminärt planerat till den 10 november 2025.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 22 oktober 2025.
Referensnummer: 205-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
• Lena Lindbäck, enhetschef, 08-786 55 41
• Lisa Franck, HR-specialist, 08-786 41 08
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9536873