Projektupphandling inköp Siemens Energy
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-02-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Är du en kommunikativ, analytisk och problemlösande inköpare som söker nya utmaningar? Bli en del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan! Vi på Randstad Norrköping söker nu en inköpare till projektupphandlingsorganisationen ute hos vår kund Siemens Energy i Finspång.
Som projektupphandlingsansvarig ansvarar du för din leverantörsbas. Du kommer att vara spindeln i nätet i leveranskedjan med både interna kontakter och externa kontakter med leverantörer världen över. Det innebär att du kommer att arbeta enligt fastställda rutiner, men även hantera akuta ärenden och lösa problem. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du god inköpskvalitet utifrån verksamhetens behov och arbetar med kontinuerliga förbättringar av vår leveranskedja.
Idag är det ett team på tio personer med samma roll och även en inköpsplanerare. Teamet är en blandning av juniora och seniora personer med ett bra teamarbete och de arbetar mycket mot andra gränssnitt.
Tjänsten är en visstidsanställning med god chans till förlängning eller övertag av kund. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Talent Manager Sara Folkesson, sara.folkesson@randstad.se
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet
Ansvarsområden
Förhandla projektspecifika inköpsordrar baserat på överenskomna villkor och prislistor
Säkerställa efterlevnad av företagets riktlinjer, inköpspolicyer och rutiner
Bygga upp leverantörsrelationer och formalisera kommunikationen
Säkerställa att leverantörer upprätthåller överenskommen leveranssäkerhet
Samarbeta nära med andra kring upphandlingsrelaterade uppgifter
Granska möjligheter till kontinuerlig förbättring och affärsförbättring
Förbereda och hantera inköpsordrar
Kommunicera eventuella leveransproblem som kan påverka affärsverksamheten
Delta aktivt i vår digitaliseringstransformationKvalifikationer
Vi ser att du har förmågan att bygga effektiva och positiva relationer med kollegor och leverantörer
Du har god kommunikations-, förhandlings-, interpersonell och påverkansförmåga och är analytisk, med starka dokumenterade problemlösningsförmågor
Du har förmågan att hantera tid effektivt, prioritera uppgifter och uppnå uppsatta mål.
Du är anpassningsbar till varierande affärs- och kundkrav och är kommersiell och finansiell medvetenhet
Du ska ha bekantskap med SAP, erfarenhet av upphandling och god förmåga att uttrycka sig på engelska och svenska, både skriftligt och muntligtOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Sara Folkesson sara.folkesson@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9718673