Projektsamordnare till E.ON
Projektsamordnare inom dokumentation och kvalitet
Vill du arbeta i ett omfattande och samhällsviktigt tekniskt projekt där kvalitet, dokumentation och struktur är avgörande för framgång?
Som Projektsamordnare får du en central roll i att säkerställa att projektets installationer håller rätt nivå, att dokumentation hanteras korrekt och att projektets informationsflöde fungerar som det ska. Om du trivs i en roll där du kombinerar administration, koordinering och teknisk förståelse är detta ett uppdrag för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker en Projektsamordnare till ett större tekniskt projekt hos en av våra kunder inom energi- och infrastruktursektorn. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult under uppdragets längd.
Projektet syftar till att åtgärda identifierade brister i installationsarbetet och säkerställa att framtida installationer uppfyller både interna och leverantörernas kvalitetskrav.
Du erbjuds:
• En nyckelroll i ett viktigt och långsiktigt projekt
• Arbete nära projektledare, tekniska specialister och entreprenörer
• Möjlighet att utvecklas inom projektadministration, dokumentstyrning och kvalitetsarbete
• En strukturerad onboarding och stöttning i tekniska system och arbetssätt
Rollen innebär att säkerställa projektets interna och externa dokumentation, följa upp avtal och hantera det kontinuerliga informationsflödet genom projektet. Du kommer arbeta nära projektledning och vara en central funktion för dokumentation, rapportering och möteshantering.
Exempel på ansvar och uppgifter:
• Avtalsuppföljning: Hantera, dokumentera och följa upp information och förändringar som inkommer under projektet
• Byggmöten: Delta i byggmöten och dokumentera beslut, åtgärder och avstämningar; även delta i interna projektmöten
• Rapportering och riskhantering: Dokumentera förändringar, samla in och strukturera material samt ta fram tidigare dokumentation vid behov
• Säkerställa korrekt dokumentation enligt projektets processer och kvalitetskrav
• Underhålla och organisera dokumentationsstrukturen för projektet
Arbetet kräver överblick, noggrannhet och förmåga att hålla ordning i komplexa dokumentflöden.
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av dokumentation eller administrativt arbete i tekniska projekt
• Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
• Har god förmåga att strukturera information och arbeta metodiskt
• Behärskar svenska i tal och skrift - dokumentation sker primärt på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet från bygg-, energi-, installations- eller industriprojekt
• Kunskap inom kvalitetssäkring eller avtalshantering
• Erfarenhet från projektmötesadministration eller protokollföring
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och noggrann. Du är trygg i din kommunikation och kan omsätta mötesinformation, avvikelser och beslut till tydlig dokumentation. Eftersom du blir en central del av projektets informationsflöde är det viktigt att du är ansvarsfull, lösningsorienterad och har en förmåga att skapa ordning även när tempot är högt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Malmö
