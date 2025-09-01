Projektsamordnare (teamledare)
Sigtuna kommun, Fastighetsavdelningen / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2025-09-01
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Fastighetsavdelningen i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Är du en trygg samordnare som brinner för struktur, människor och resultat? Vi söker nu en erfaren och driven projektsamordnare som vill ta ett helhetsgrepp om vår projektverksamhet från strategi till genomförande.
Uppdraget består i att leda och utveckla en organisation som består av bland annat teknisk expertis och flertalet projektledare, både interna som externa vilka driver projekt från tidiga skeden till genomförande och avslut.
Som projektsamordnare ansvarar du för ledning, administration, planering, samordning och uppföljning av projektverksamheten. Du har ett helhetsansvar som innebär ansvar för arbetsfördelning, verksamhetsutveckling och ekonomiuppföljning kopplat till projekt. Uppdraget innebär också arbete med att utveckla och implementera projekt och portföljstyrningsmodell.
Vi erbjuder möjlighet att vara med och utveckla Sigtuna kommun och göra Sigtuna till en attraktiv kommun att leva och verka i. Arbetet erbjuder en bred spännvidd på projektuppdrag och ett nära samarbete med kunniga och trevliga kollegor. Sigtuna kommun erbjuder bra anställningsvillkor, möjlighet till vidareutveckling och att bidra till samhällsnytta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* gedigen erfarenhet från husbyggnad och mark och anläggning
* dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
* erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
* erfarenhet som teamledare eller chef för en projektenhet med ett flertal projektledare
* erfarenhet av budgetansvar samt av att planera, organisera och prioritera ditt och medarbetarnas arbete på ett effektivt sätt
* erfarenhet av förändringsledning med goda resultat
* goda kunskaper om AB04, ABT06 och ABK09
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet som projektledare inom hus-, mark och anläggningsbyggande och erfarenhet av LOU upphandling.
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du är trygg i komplexa sammanhang, visar gott omdöme och agerar professionellt även under press. Du har en stark analytisk förmåga och kan se samband, identifiera risker och arbeta lösningsorienterat utifrån både kort- och långsiktiga perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Fastighetsavdelningen Kontakt
Fastighetschef
Lina Charlotta Lundberg lina-charlotta.lundberg@sigtuna.se Jobbnummer
9485118