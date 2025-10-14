Projektsamordnare
2025-10-14
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider, ett generöst semesteravtal och bra villkor vid föräldraledighet. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom internationellt utbyte med andra lärosäten och organisationer. Med vårt centrala läge har du nära till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Nu rekryterar vi en projektsamordnare inom textil - med fokus på cirkulär transformation och hållbara affärsmodeller. Vill du vara med och driva utvecklingen där teknologi, hållbarhet och cirkularitet möts? Då kan detta vara rollen för dig.
Välkommen till oss på Science Park Borås!
I rollen som projektsamordnare kommer du att driva och utveckla projekt inom textilområdet tillsammans med engagerade kollegor. Du leder hela processen - från att initiera idéer och formulera projektansökningar till planering, genomförande och slutrapportering till finansiärer. Du samverkar med företag, akademi och offentlig sektor som är relevanta för projekten och du bygger upp och utvecklar nätverk kopplade till Science Park Borås verksamhet.
Du arbetar aktivt med omställningen mot Agenda 2030 och rör dig gränsöverskridande mellan olika verksamhetsområden inom Science Park Borås. I tjänsten ingår även att planera och genomföra aktiviteter som workshops och event, samt att kommunicera, visualisera och sprida resultat och kunskap från dessa. Du kommer också att arrangera och delta i besök och event som stärker innovationsmiljön.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har en relevant examen inom textilområdet, minst på kandidatnivå. Du har kunskap om och erfarenhet av att leda projekt inom textil hållbarhet och besitter både kunskap och erfarenhet av samverkan med företag, akademi och offentlig sektor. Din erfarenhet av att utveckla produktion inom textilbranschen har gett dig både förståelse för området och praktisk förmåga att driva utveckling framåt. Du har även god insikt i hur automation kan bidra till hållbara produktionsprocesser.
Du har arbetat med och drivit EU-projekt och har en bakgrund inom hållbart företagande, inklusive CSR-analyser och utveckling av hållbara värdekedjor. Din erfarenhet av att moderera samtal och föreläsa vid event och konferenser gör dig trygg i den rollen. Du kommunicerar väl, både skriftligt och muntligt, på svenska såväl som engelska.
Självständigt arbete är något du hanterar väl samtidigt som du har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i team.
Meriterande:
• Teknisk förståelse av automation, AI och robotik inom textila området.
• Kunskap om Globala Målen.
• Erfarenhet av kommunikation, visualisering och spridning av projektresultat.
Din anställning
Tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 1 december 2025 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort Borås.
Diarienummer: PA2025/166
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 4 november.
Guide för hur du ansöker i vårt rekryteringssystem och bilagor som ska bifogas
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer:
Monika Johansson, rekryterande chef.
Facklig företrädare för Saco-S är Klas Håkan Alm som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
.
Arbetsgivare Högskolan i Borås
http://www.hb.se/
