Projektritare med inriktning ljusdesign
Posti Logistics Staffing AB / Ljus- och ljudjobb / Landskrona
2026-03-26
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Landskrona
, Helsingborg
, Bjuv
, Lund
, Malmö
Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti söker nu, för vår kunds räkning, en tekniskt skicklig och kreativ projektritare med fokus på ljusdesign. Här får du möjlighet att arbeta i en roll där teknik och gestaltning möts, och där du är med och utvecklar funktionella och inspirerande miljöer.
Du blir en viktig del i ett projektteam där du arbetar nära projektledning, försäljning och produktutveckling. Rollen sträcker sig från tidiga skeden i projekt till färdig leverans i kommersiella och offentliga miljöer.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Ta fram och revidera tekniska ritningar och layouter i AutoCAD
• Utföra ljusberäkningar, planering och visualisering i DIALux eller motsvarande verktyg
• Arbeta fram belysningslösningar anpassade för olika typer av miljöer
• Skapa underlag för installation, offert och produktion
• Stötta projektteamet med mängdning och dokumentation i affärssystem
• Delta i utveckling av nya koncept och lösningar
Vem vi söker
• Vi söker dig som har ett intresse för hur teknik, ljus och rum samverkar. Du är noggrann i ditt arbete, samtidigt som du har ett öga för helhet och funktion.
• Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med kreativitet och där samarbete är en naturlig del av vardagen.ProfilKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i AutoCAD
Erfarenhet av DIALux eller liknande program för ljusberäkning
Grundläggande förståelse för el, installation och belysning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete med butiksmiljöer eller kommersiella koncept
• Bakgrund inom arkitektur, inredning eller närliggande områden
• Erfarenhet av arbete i affärssystemDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Lösningsorienterad och nyfiken
• Strukturerad och kvalitetsmedveten
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Självständig och ansvarstagande
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens miljöer tillsammans med en innovativ aktör? Då ser vi fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9820808