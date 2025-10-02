Projektör till EAB Norrland
Vill du arbeta med konstruktion, projektering och vara en nyckelperson i hela byggprocessen? Då kan detta vara rollen för dig. Hos EAB får du möjlighet att arbeta med välkända kvalitetsprodukter och bidra till hållbara lösningar inom stålhallar, portar och lagerinredningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som projektör hos EAB Norrland får du en varierande och bred roll där du är delaktig i hela processen, från order till färdig byggnad. Du fungerar som en central länk mellan försäljning, produktion och montage och samarbetar nära med både interna team och externa aktörer.
I rollen ingår bland annat att projektera och modellera i Tekla Structures, ta fram ritningar och produktionsunderlag samt ansvara för kvalitetsarbete och dokumentation. Du deltar i projekterings- och byggmöten och bidrar aktivt till att lösningarna håller högsta standard.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Projektering och modellering i 3D-programmet Tekla Structures.
• Framtagning av ritningar och underlag för produktion och montage.
• Samordning och deltagande i projekterings- och byggmöten.
• Kvalitetsarbete, egenkontroller och dokumentation.
• Framtagning av specifikationer och tidplaner för material och inköp.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad ingenjör inom bygg eller teknik och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är viktigt. Du kommunicerar enkelt med olika funktioner och är van vid att dokumentera ditt arbete på ett korrekt sätt.
Vi ser gärna att du har:
• Ingenjörsutbildning inom bygg, teknik eller liknande.
• Erfarenhet av projektering, gärna i Tekla Structures.
• God förståelse för byggprocesser och teknisk dokumentation.
• Förmåga att skapa och bevara goda relationer, både internt och externt.
• Svenska i tal och skrift på en professionell nivå.
Har du erfarenhet från stål- eller byggbranschen är det meriterande.
Placeringsort är i Timrå, välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess samarbetar EAB Norrland AB med Poolia. Vid frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erika Larsson på erika.larsson@poolia.se
, +46 73 302 03 99.
Om verksamheten
EAB Norrland AB är ett familjeägt bolag grundat 1986, med ett delägarskap och konstruktioner från Småland är vi det genuina norrländska bolaget i en större kontext. Företaget har sitt huvudkontor i Timrå, och är verksamt i hela Norrland. Den starka kompetensen med många års erfarenhet samt hållbara produkter och konstruktioner har gjort företaget till en stark aktör inom portar, lagerinredning och stålhallar. Att vara en attraktiv arbetsplats och en tillförlitlig resurs för våra kunder gör oss till ett självklart förstahandsval. Ersättning
