Projektör /Teknikansvarig inom Ledningssamordning
Norconsult Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norconsult Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Ludvika
eller i hela Sverige
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Vi söker nu både juniora och erfarna ledningssamordnare för att förstärka vår erfarna konsultgrupp på avdelning Infrastruktur Stockholm. Nyckeln till vår framgång är våra kompetenta medarbetare och vår företagskultur som bygger på kreativitet och samarbete. Tillsammans arbetar vi både i stora nationella samhällsbyggnadsprojekt, och i utbyggnad av kommunal infrastruktur.
Norconsults avdelning Infrastruktur Stockholm består av drygt 20 erfarna konsulter verksamma inom utveckling och utbyggnad av infrastruktur. Avdelningen består av tre grupper: Ledningssamordning, Väg/Gata/Mark och Mätningsteknik.
Avdelningen ingår i Norconsults landsövergripande affärsenhet Väg, Gata & Mark och genom denna organisation är vi även verksamma i projekt i hela Sverige.
Vi erbjuder tjänster inom utredning och projektering av vägar, gator och allmän platsmark, ledningssamordning, mätningsteknik och geodesi.
I våra projekt arbetar vi i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering av program-, system och bygghandlingar, inklusive framtagande av förfrågningshandlingar och stöd under byggtid.
Efterfrågan på ledningssamordningstjänster är stor och vi söker nu förstärkning både juniora, samt erfarna ledningssamordnare. Vi har just nu flera pågående samhällsbyggnadsprojekt där vi behöver förstärka vår organisation, vi är bl.a ramavtalsleverantörer av projekteringstjänster åt Stockholms Stad och ett flertal kranskommuner.
Du kommer arbeta i projekt självständigt och/eller tillsammans med flera erfarna och kompetenta projektörer, teknikansvariga, projekterings- och uppdragsledare, och får därmed möjlighet att utvecklas i ditt yrke och din karriär, samtidigt som du aktivt bidrar till att uppnå avdelningens mål och goda resultat.
Som ledningssamordnare hos oss ser vi gärna att du har ett intresse av att ta ett övergripande ansvar inom teknikområdet ledningssamordning. Du kommer arbeta genom hela uppdragsprocessen, från förstudier, programhandlingar och systemhandlingar till upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Du är van vid att arbeta självständigt eller i en grupp, och att ha vilja att ta en styrande roll inom dina projekt. Din kommunikativa förmåga kommer att vara avgörande när du samarbetar med andra projektörer och tekniska discipliner i våra projekt.
Du kommer arbeta i uppdrag inom alla våra marknadsområden, och i projekt över hela landet.
Din profil som junior
Vi välkomnar dig som är i inledningen av din karriär. Du har en relevant universitet-, högskole- eller YH-utbildning inom anläggningsteknik eller liknande, med goda studieresultat. Du har nyligen avlagt examen, eller har ett eller några års arbetslivserfarenhet.
Vi ser det som meriterande om du kan visa på erfarenhet och intresse av något spetsområde som programvaror för CAD/BIM, datasamordning, erfarenhet av AMA/MER Anläggning eller liknande.
Din profil som erfaren
Vi söker dig som tidigare har arbetat i infrastrukturprojekt. Du har antingen en bakgrund som projektör av tekniska anläggningar eller en renodlad ledningssamordnarbakgrund med minst 2 års erfarenhet från projektering av mark, VA eller andra typer av markförlagda ledningar. Du har goda kunskaper inom Autocad, gärna Novapoint eller Civil 3D. Kunskap inom AMA/MER Anläggning och ett lokalt nätverk i branschen ser vi som starkt meriterande.
Gemenskapen och arbetsklimatet är viktigt för oss på avdelningen och på Norconsult. Du är en social person som har lätt för att samarbeta. Du bemöter kollegor och andra du kommer i kontakt med i ditt arbete, med respekt och omtänksamhet.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Tom Thongying | LinkedIn
Gruppledare Ledningssamordning, Stockholm
Zoran Matijevic | LinkedIn
Avdelningschef Infrastruktur Stockholm
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV, referensprojekt och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
