Enhetschef till Försäkringsanalys på Finansinspektionen
2026-05-29
Vill du leda arbetet på en av Finansinspektionens (FI:s) enheter på område Försäkring och samordna arbetet med områdets kvantitativa analyser? Nu söker avdelning Risktillsyn en enhetschef som har erfarenhet av ledarskap samt samordning av gransknings- eller analysarbete och vill utvecklas i en spännande ledarroll.
Om jobbet
Avdelningen Risktillsyn ansvarar för solvenstillsyn över försäkrings- och tjänstepensionsföretag och grupper. Detta innefattar särskilt att företagen och grupperna uppfyller de lagstadgade solvenskraven, har en tillfredställande kontroll över försäkrings- och placeringsrisker samt har en tillfredställande kapitalbas. Avdelningen deltar även i områdets tillsynsprocess bland annat genom kvantitativa och kvalitativa analyser samt vid riskbedömning, planering och genomförande av tillsynsaktiviteter.
Som enhetschef har du personalansvar och leder arbetet på en av avdelningens enheter, Försäkringsanalys. Enheten ansvarar för tillsynsverksamhet gentemot mindre och medelstora bolag och fokus i din roll innebär att samordna enhetens arbete med analys, data, regler, tillståndsärenden och hållbarhet/klimatrisker.
I rollen som enhetschef ingår att bistå avdelningschefen med den övergripande ledningen av avdelningen samt att ingå i avdelningens ledningsgrupp.
Du deltar i områdets tillsyns- och ärendekommittéer samt i Finansinspektionens tillsynsråd. I rollen ingår samarbete med andra områden på myndigheten.
I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
har examen från universitet eller högskola inom it, ekonomi, statistik, matematik eller matematisk statistik
djupa kunskaper inom något av områdets ansvarsområden marknadsrisk och investeringar, kapitalbas eller försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav för försäkringsrisker
förståelse för vilka risker som påverkar ett försäkringsföretags finansiella ställning
tidigare erfarenhet av ledarskap
erfarenhet av samordning av gransknings- eller analysarbete
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
utbildning inom försäkringsområdet och/eller inom ledarskap
kunskap om Finansinspektionens uppdrag
kunskap om de regelverk som styr försäkrings- och tjänstepensionsbranschen
förståelse för hur förvaltningslagen styr Finansinspektionens arbete
tidigare erfarenhet av liknande chefsroll
erfarenhet av hantering av tillståndsansökningar.
Om dig
I det här jobbet behöver du
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
kommunicera tydligt med olika målgrupper
agera och ta beslut när det behövs
se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 700 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
I Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning (2026) rankas vi högt bland Sveriges arbetsgivare. Med en andraplats i hälsoindex och starka resultat som attraktiv arbetsgivare erbjuder vi en arbetsmiljö där du mår bra - på riktigt.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
Heltid
Per Jakobsson, avdelningschef, 08-408 982 11
Sista ansökningsdag:
2026-06-18
