Säljare - Interiör & Industri till National Halmstad PP
AB Effektiv Väst / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-05-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Halmstad
, Falkenberg
, Varberg
, Gislaved
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Vill du kombinera nykundsbearbetning med långsiktiga kundrelationer i en verksamhet där kvalitet, samarbete och affärsmässighet står i fokus? Nu söker vi en säljare som vill ta ett tydligt affärsansvar inom två områden med olika dynamik; Interiör och Industri.
Din framtida arbetsgivare
På National Halmstad Performance Polymers AB i Halmstad utvecklar vi kundanpassade polymerlösningar som blir en viktig del av våra kunders slutprodukter - ofta komponenter som måste fungera, hålla och leverera i krävande miljöer.
Vi är ett privatägt företag med anor från 1941 och har idag cirka 120 medarbetare på vår anläggning i Halmstad. Här kombinerar vi lång erfarenhet med nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas.
Tillsammans med våra systerbolag inom National-koncernen erbjuder vi en helhetslösning - en så kallad "one stop shop" - med fyra anläggningar, cirka 225 medarbetare och en omsättning på omkring 460 MSEK (2024-2025). Det ger oss både resurserna från en större koncern och den nära, familjära känslan i vardagen.
Hos oss möts flera produktionsmetoder och materialkompetenser. Vi arbetar med allt från cellulära material, plast, kork och fiber till sammanfogning och montering - och skapar lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder. Läs mer på: https://www.nationalsweden.se/
Vad erbjuder rollen?
Den här rollen passar dig som vill kombinera affärsdriv med långsiktighet. Du får ansvar för två affärsområden med olika karaktär, där du både driver nya affärer och utvecklar befintliga kundrelationer över tid. Din geografiska marknad är Sverige med uppskattningsvis ca 70 resdagar.
Inom Interiör arbetar du i ett mer dynamiskt och snabbfotat affärsflöde där fokus ligger på att hitta nya kunder och skapa affärer inom exempelvis offentlig miljö, arbetsplatser och kommersiella miljöer. Här är dialogen kundnära och lösningarna formas utifrån funktion, materialval och design.
Inom Industri arbetar du mer långsiktigt med etablerade kundrelationer där kvalitet, leveranssäkerhet och kontinuitet är centrala delar av affären. Här handlar det om att utveckla och bredda samarbeten över tid genom ökad volym, fler applikationer och nya möjligheter.
Nedan listar vi några av dina kommande arbetsuppgifter:
• Driva och utveckla affären inom Interiör och Industri
• Arbeta aktivt med nykundsbearbetning och skapa nya affärsmöjligheter
• Utveckla och bredda befintliga kundrelationer över tid
• Ansvara för affären från första kontakt till offert, avslut och uppföljning
• Fånga upp kundbehov och ta fram lösningar tillsammans med interna funktioner
• Samordna dialogen mellan kund, produktion och övriga interna funktioner
• Säkerställa ett effektivt och professionellt genomförande genom hela affären
• Arbeta strukturerat med pipeline, prognoser och uppföljning
Vem är du?
i söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och som är van att driva affärer från första kontakt till avslut. Du trivs i en roll där du får kombinera nykundsbearbetning med långsiktigt relationsbyggande och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt utifrån olika typer av kunder och affärer.
Du har en god affärsförståelse och känner dig trygg i dialoger kring lösning, pris och villkor. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt och van att arbeta med pipeline, prioriteringar och uppföljning för att driva affären framåt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från interiörsegmentet, exempelvis offentlig miljö, arbetsplatslösningar eller akustik. Har du dessutom arbetat med material, komponenter eller lösningar kopplade till komfort, akustik eller interiöra miljöer är det meriterande.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och lösningsorienterad. Du trivs med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med både kunder och interna funktioner. Du gillar att ta ansvar, skapa struktur och driva arbetet framåt på ett affärsmässigt sätt.
Är detta din perfekta match?
Det som verkligen utmärker National som arbetsplats är kulturen. Här samarbetar man tätt, tar ansvar och hjälps åt för att nå resultat. Beslutsvägarna är korta och du får möjlighet att påverka, driva idéer framåt och utvecklas i din roll.
Nu söker vi en säljare som vill vara med och utveckla affären inom två viktiga områden - som trivs i en verksamhet där relationer, kvalitet och långsiktighet står i fokus och där affären formas nära både kund och produktion.
Hos National får du arbeta i en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka affären hela vägen från första kunddialog till långsiktigt samarbete. Du blir en del av en verksamhet där kvalitet, samarbete och affärsmässighet står i fokus, och där din kompetens och ditt driv blir en viktig del av helheten.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 14 juni. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Säljare, Account Manager, B2B, Interiör, Industri, Key Account Manager, Försäljning, Akustik, Offentlig miljö, Arbetsplatslösningar, Teknisk försäljning, Kundansvar, Business Development Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814745-2023777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9935781