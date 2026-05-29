Servicetekniker till underhållsteamet - vikariat
Vill du kombinera ditt tekniska kunnande med personliga möten och meningsfull service? Nu söker vi en Servicetekniker för ett vikariat på ett år till underhållsteamet på Hjälpmedelscentralen Mölndal. Varmt välkommen med din ansökan senast 14 juni!Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker i underhållsteamet har du möjlighet att göra skillnad i människors vardag och underlätta livet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker såväl på fältet som i Hjälpmedelscentralens egna verkstadslokaler. Du kommer på olika sätt arbeta i nära samarbete med kunder, patienter och kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer framför allt innefatta uppdragsbesiktning av grundutrustring, exempelvis taklyftar, samt avhjälpande underhåll på sängar, lyftmotorer och övriga hjälpmedel som faller inom vårt grundutrustningsavtal. Du kommer oftast åka tillsammans med en kollega till de jobb ni har bokat in. Andra arbetsuppgifter kan förekomma vid behov.
Kvalifikationer
För att ge god service i rollen som servicetekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Du har godkänd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet som gett dig tekniskt kunnande inom relevanta områden för tjänsten. Du trivs med att möta nya människor och har förmågan att vara inkännande och flexibel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har en god datakunskap och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Då tjänsten innebär att du kommer gå och stå stora delar av arbetsdagen är det viktigt att du har en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt. Vidare har du B-körkort samt god körvana.
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med och bemöta personer med behov av hjälpmedel är det meriterande för tjänsten. Även kunskap inom affärsområdet Sesam är meriterande och till viss del erfarenhet av svagströmsarbete 12-24V.
Besiktningsutbildning från HMC Sverige är mycket meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är en del av Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för regionen och dess 49 kommuner. Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Teamet som består av 23 underhållstekniker präglas av ett gott samarbetsklimat med ett prestigelös och hjälpsamt förhållningssätt.Övrig information
Tjänsten är ett tidsbegränsad vikariat på ett år med önskat tillträde i början av augusti.
Beredskapstjänst ingår i tjänsten. Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras ut. Frågor om tjänsten hanteras av Linus Welander, enhetschef för underhållsteamet på Hjälpmedelscentralen Mölndal.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Mölndal Kontakt
Fackförbundet Kommunal 010-4429460 Jobbnummer
9935792