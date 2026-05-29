Handläggare trafik och parkering
2026-05-29
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Måltidsservice och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Gata/Park/Hamn ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gator, parker och Nyköpings hamn på uppdrag av, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt vissa fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten ska se till att Nyköping har ett funktionellt och säkert gatu- och vägsystem som tillgodoser trafikanternas behov av tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare.
Du kommer att ingå i ett glatt gäng som består av 18 personer med flera olika professioner som tillsammans bildar en planerings- och utredningsenhet inom gata, park och hamnområdet. Enhetens arbete sker i nära samverkan med kollegorna på driftenheterna för gata, park och hamn samt andra verksamheter och förvaltningar inom Nyköpings kommun.
Som handläggare arbetar du, med ett brett spektrum av uppgifter inom trafikområdet. Arbetet innebär mycket kontakt med allmänhet och myndigheter samt myndighetsutövning och trafikjuridiska frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Besvara allmänhetens frågor kring trafik och parkeringsövervakning via telefon, mail och ärendehanteringssystem.
* Besvara tillgänglighetsfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och ärenden kring vägvisning.
* Samverka och utfärda arbetsorder till driftverksamheten.
* Uppföljning och styrning av parkeringsövervakning.
* Fakturahantering
* Uppdatera checklistor och rutiner
* Uppdatera hemsidaKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning med inriktning mot arbetsområdet eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av systemen Nova och Infracontrol, samt goda kunskaper i Officepaketet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och uttrycker dig flytande i både tal och skrift. Du har även goda kunskaper i engelska. B - körkort är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation är det ett plus men inte ett måste.
Som person är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och en trygg, social framtoning. Du tar snabbt till dig ny information och arbetar på ett strukturerat, ansvarstagande och lösningsorienterat sätt. Du arbetar tryggt och effektivt på egen hand genom att planera, prioritera och följa upp dina uppgifter, samtidigt som du trivs i samarbeten och fungerar väl tillsammans med andra
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328783".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
611 45 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen
Planering och utredningschef
Kristin Lemon kristin.lemon@nykoping.se 0155-45 75 40
