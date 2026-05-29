Personlig assistent 78% till tjej i Borlänge
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-05-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Jag söker nu en personlig assistent som vill arbeta dygnspass och bli en viktig del av min vardag. Tjänsten är på 78 % och passar dig som vill ha längre arbetspass, mer sammanhängande ledighet och ett jobb där du verkligen gör skillnad.
Om mig
Jag är en 34-årig tjej som lever ett aktivt liv trots vissa funktionsvariationer.
Min assistans är dygnet runt och jag har intravenöst dropp i en ryggsäck på dagarna, för att jag har kort tarm. Det kommer du få utbildning i. Jag har en lätt CP, så du behöver "vara mina händer". Jag pratar lite otydligt och har även svårt för att stava.
På fritiden tränar jag på Friskis & Svettis. Två kvällar i veckan är jag på fritidsgård och trivs annars ute i naturen och på min altan.
Jag åker ofta till Karolinska i Solna och ibland bor jag på patienthotell. Några gånger om året reser jag inom Sverige.
Arbetsuppgifter är bland annat:
Sätta intravenös dropp
Som min assistent är du mina händer i vardagen.
Stöd i dagliga aktiviteter och personlig omvårdnad.
Hantering och inventering av sjukvårdsmaterial.
Matlagning, främst matlådor någon gång i veckan.
Följa med på träning, aktiviteter, sjukhusbesök och resor.
Praktiska sysslor i hemmet.
Vem söker jag?
Du som trivs i ett lugnt men meningsfullt arbete, är trygg i dig själv och kommunicerar rakt.
Extra meriterande om du:
Har jobbat inom vården.
Är utbildad undersköterska.
Pluggar till sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-05-29Övrig information
Körkort är ett stort plus eftersom jag har bil.
Dygnspass från kl. 8:15 till kl. 8:15 innebär att du jobbar längre pass, men är ledig mer mellan passen.
Tjänsten är på 78 %, vilket gör den perfekt att kombinera med studier.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7818384-2024969". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9935793