Regionchef till Ahlsell
AxÖ Consulting AB / Administratörsjobb / Örebro
2026-05-29
Regionchef till Ahlsell - Ett av bolagets viktigaste ledaruppdrag
Att leda en region hos Ahlsell handlar om betydligt mer än traditionellt försäljningsledarskap. Det är ett av bolagets största och mest affärskritiska uppdrag, med ansvar för en verksamhet som omsätter miljarder, hundratals medarbetare och en region med stor strategisk betydelse för Ahlsells fortsatta tillväxt.
Nu söker Ahlsell en regionchef till Region Mellan.
Ett uppdrag med stort mandat
Rollen kräver en ledare med erfarenhet av att driva större affärsverksamheter där både strategisk höjd, kommersiellt ansvar och operativ närvaro varit avgörande. Det handlar om att sätta riktning, skapa tillväxt och utveckla människor - men också om att vara nära verksamheten, kunderna och affären i vardagen.
Region Mellan omsätter cirka 3,2 miljarder kronor och består av omkring 220 medarbetare och 11 butiker. Regionen sträcker sig från Arvika i väst till Strängnäs i öst och täcker en stor del av mellersta Sverige, inklusive orter som Karlstad, Örebro, Eskilstuna och Västerås. Rollen innebär ansvar genom flera chefsled och ställer höga krav på affärsförståelse, ledarskap och förmågan att navigera i en komplex organisation med högt tempo.
Som regionchef leder du en tillväxtorienterad verksamhet med stor bredd och dynamik. Du har ett helhetsansvar för regionens affär, resultat och fortsatta utveckling, samtidigt som du förväntas skapa engagemang, bygga starka team och utveckla ledare och organisation över tid.
• Vi vill ha ledare som bygger förtroende, skapar engagemang och får människor att växa. Du behöver fatta affärsmässiga beslut, förstå siffrorna och driva resultat, men också skapa energi i organisationen och få människor med dig, säger Christian Morton-Fincham, Försäljningsdirektör Ahsell Sverige.
Uppdraget innebär nära samarbete med divisionsledning, Sverigeledning och övriga regioner, där du förväntas bidra både strategiskt och operativt i Ahlsells fortsatta utveckling. Rollen ställer krav på förmågan att växla mellan analys och relationer, mellan långsiktig riktning och närvaro i den dagliga affären.
För rätt person är detta en möjlighet att ta sig an ett av Ahlsells mest betydelsefulla ledaruppdrag, med stor påverkan, stort mandat och mycket goda utvecklingsmöjligheter.
En kultur med högt förtroende
Kulturen på Ahlsell präglas av enkelhet, ansvar och öppenhet. Trots bolagets storlek finns en stark entreprenörsanda och ett decentraliserat arbetssätt där besluten fattas nära verksamheten. Det märks också i synen på ledarskap. Här värdesätts närvaro, tillgänglighet och ett jordnära förhållningssätt högt.
• Våra medarbetare kan sin verksamhet bäst. Därför är det viktigt att skapa ett klimat med högt förtroende och stort eget ansvar. Vi tror på ledare som är nära sina team och som bygger starka relationer över tid, avslutar Christian.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
leda och utveckla regionens verksamhet med fullt resultat- och tillväxtansvar
utveckla ledningsgrupp och organisation genom ett närvarande och värderingsstyrt ledarskap
säkerställa genomförande av Ahlsells strategi och fortsatta marknadstillväxt
stärka affären genom nära samarbete med kunder, marknad och interna intressenter
driva förändring, utveckling och förbättringsinitiativ i regionen
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en trygg, affärsdriven och utvecklingsorienterad ledare med erfarenhet av att leda större verksamheter genom andra chefer. Du kombinerar strategisk höjd med operativt engagemang och har förmågan att skapa både resultat och långsiktigt förtroende i organisationen.
Du trivs i en miljö med högt tempo, komplexa affärer och många kontaktytor, där framgång bygger på affärsmässighet, tydligt ledarskap och stark samverkan.
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av att leda större affärs- eller försäljningsorganisationer med fullt resultatansvar
dokumenterad förmåga att skapa tillväxt och driva förändring i komplexa verksamheter
vana att leda genom flera chefsled och utveckla starka ledningsgrupper
god strategisk och analytisk förmåga samt ett starkt affärssinne
ett ledarskap som präglas av tydlighet, tillit och förmåga att skapa engagemang
erfarenhet från matrisorganisation är meriterande
akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Du förväntas givetvis röra dig i hela regionen men placering är vid något av kontoren i Karlstad, Örebro, Eskilstuna eller Västerås
Om bolaget
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs. På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Ahlsell med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Berg, 072-074 19 99, jenny.berg@axoconsulting.se
, eller Linda Axäng, 079-340 54 42, linda.axang@axoconsulting.se
.
Kontaktperson för Unionen:
Lena Bergman, 0213-72 00 14, lena.bergman@ahlsell.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Adolfsbergsvägen 5 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Jenny Berg jenny.berg@axoconsulting.se 0720-741999 Jobbnummer
