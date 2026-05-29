Säkerhetssamordnare med fokus på beredskap
Kungälvs kommun, Stab / Säkerhetsjobb / Kungälv Visa alla säkerhetsjobb i Kungälv
2026-05-29
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Stab i Kungälv
Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-05-29Beskrivning
Vill du bidra till ett tryggt och robust samhälle? Kungälvs kommun stärker nu sitt arbete inom civilt försvar och krisberedskap och söker två säkerhetssamordnare med fokus på beredskap och kontinuitetsplanering. Båda säkerhetssamordnarna är placerade vid den centrala säkerhetsenheten. Den ena rollen har ett kommunövergripande fokus, medan den andra är mer verksamhetsnära och inriktad på kontinuitetshantering i två av kommunens största sektorer.
Säkerhetsenhetens grunduppdrag är att samordna och planera för det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. Som säkerhetssamordnare blir du en nyckelperson i kommunens arbete med risk-sårbarhetsanalyser, krisberedskap, kontinuitetsplanering och civilt försvar. Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare leder och samordnar du kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. I uppdraget ingår bland annat att:
arbeta med beredskaps- och kontinuitetsplanering
identifiera och analysera samhällsviktig verksamhet
genomföra och utveckla risk- och sårbarhetsanalyser
utveckla och stärka kommunens krisorganisation
planera och genomföra utbildningar, övningar och kunskapshöjande insatser
Tillsammans med kollegorna på säkerhetsenheten kommer du arbeta för att Kungälvs kommun ska ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.
I uppdraget har du kontakt med offentliga och privata aktörer, frivilligorganisationer och allmänheten. Du arbetar nära förvaltningens sektorer och bolag och genomför utbildning och kunskapshöjande insatser inom verksamhetsområdet. Du kommer också att delta i regionala möten med samverkande parter och i övningar med både interna och externa aktörer.
De två tjänsterna har liknande arbetsuppgifter, men med olika inriktning:
En tjänst har fokus på kommunövergripande beredskap och civilt försvar.
En tjänst är mer verksamhetsnära och stöttar främst två större sektorer i arbetet med kontinuitetsplanering och beredskap.
Säkerhetsenheten arbetar inom ett brett område och du förväntas kunna sätta dig in i nya ämnesområden samt vara behjälplig och stödjande i hela enhetens uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleexamen på lägst kandidatnivå eller en motsvarande yrkesutbildning med inriktning krisberedskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom yrkesområdet med inriktning på kris- och beredskapsarbete. Det är meriterande att du har erfarenhet och vana av att bereda ärenden, ta fram beslutsunderlag och skriva rapporter och det är viktigt att du har en god administrativ förmåga. Erfarenhet av arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande.
För att bli lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och har en förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt för att nå önskade resultat. Du är också analytisk och självgående samt har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Du är också lugn, stabil och arbetar bra i samarbetet med andra människor. Du är duktig på att bygga och underhålla relationer och har en förmåga att engagera andra i säkerhetsarbetet, vilket är avgörande för att skapa ett effektivt säkerhetsarbete.
Arbetet ställer krav på att du har goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Vi förutsätter att du kan hantera de vanligaste programmen i Office samt att du har körkort lägst klass B. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras.
Urvalet sker löpande under ansökningstiden. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Stab Kontakt
Terés Zachrisson, Akademikerförbundet SSR 0303-239185 Jobbnummer
9935795