Projektör/designer till Envac
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2026-07-15
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Envac är global ledare inom sopsug – vi flyttar avfall under jorden genom slutna, automatiserade rörsystem för att skapa smartare städer. Som projektör/designer hos Envac Sweden AB kombinerar du teknisk projektering och 3D-modellering med förståelse för hela byggprocessen. Vi söker dig som vill arbeta i en miljödriven kultur som präglas av teknisk ingenjörsanda, rationalitet och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Rollen som projektör/designer fokuserar främst på teknisk problemlösning, systemdesign och tredimensionell modellering. Din uppgift är att rita och integrera våra system i fastigheter och stadsdelar, där du omsätter komplexa krav till fungerande och konkreta system. Dina arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet innebär det att du:
Designar och dimensionerar systemet: Ritar in och anpassa Envacs utrustning (inkast, ledningsnät, fläktterminaler, separatorer och containers) till verkliga utrymmen. Du hanterar grundläggande dimensionering av flöden, avfallsvolymer, lutningar och rördimensioner anpassade för exempelvis bostäder eller andra fastigheter.
Projekterar i projektets alla faser: Arbetar fasindelat från tidiga utredningar, koncept och layoutförslag till detaljerade bygghandlingar och relationshandlingar. Du läser och tolkar arkitekt-, konstruktions-, mark- och installationsritningar samt ansvarar för löpande versionshantering och ritningsrevideringar.
Samordnar och löser gränsdragningar: Integrerar Envacs system med övriga discipliner. Du tar hänsyn till utrymme, åtkomlighet, ljud och brandkrav samt deltar på projekterings- och samordningsmöten för att lösa krockar i ritningarna (t.ex. kring schakt, håltagning samt dragning av VA, el och ventilation).
Dokumenterar och stöttar säljuppdraget: Skapar enklare tekniska beskrivningar och specifikationer. Du stöttar även säljorganisationen i tidiga skeden med skisser, och värderar hur dina designval påverkar systemets långsiktiga investerings- och driftkostnader samt anbudets konkurrenskraft.
Gör tekniska avstämningar: Kan vara med och förklara och motivera den valda designen rent funktionellt för arkitekter och beställare, samt säkerställer den praktiska utförbarheten i dialog med entreprenörer och installatörer.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en god teknisk grundförståelse och rätt personliga egenskaper för att växa i rollen.
Tekniska kunskaper:
Goda kunskaper i REVIT, vilket är vårt primära projekteringsverktyg.
Erfarenhet av eller kunskap inom BIM.
Viss kännedom om AutoCAD (används för att hantera äldre anläggningar).
Grundläggande kännedom om – eller intresse av att lära dig – Boverkets byggregler (BBR), arbetsmiljöregler (ATEX) och kommunala miljökrav.Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad: Du har ett öga för detaljer eftersom små fel i en ritning får stora konsekvenser på byggplatsen. Du tar eget ansvar för kvaliteten på ditt arbete.
Problemlösande: Du trivs med att hitta lösningar när utrymmen är begränsade eller när förutsättningar ändras sent i ett projekt.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra ihop med säljare, projektledare och externa parter. Du är öppen för input men kan samtidigt argumentera för tekniskt korrekta lösningar.
Lärande: Du har ett driv att uppdatera dig på våra produkter och vill dra nytta av lärdomar från tidigare projekt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XZUAFQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10003862