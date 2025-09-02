Projektledare vikariat
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Som projektledare leder du planering och genomförande av investerings- och reinvesteringsprojekt med olika innehåll och komplexitet så som parker, kajer, lekplatser, torg, gång- och cykelstråk, broar och andra liknande anläggningar i vår stad. Projekten omfattar ett stort spann, från mindre upprustningsprojekt till stora utvecklingsprojekt inom staden. I alla projekt arbetar vi för att skapa sociala, ekologiska och ekonomiska värden till staden och dess invånare. I din roll som projektledare har du en ledande och samordnande roll att självständigt driva projekten mot uppställda mål, budget och tidplan. Styrning mot kvalitetsmål är en väsentlig del av arbetet och vi vill därför att du har kunskap inom samhällsplanering och offentliga friytors roll ur ett brett samhällsbyggnadsperspektiv. I rollen som projektledare har du ett helhetsansvar från planering till genomförande och du styr dina projekt mot uppställda mål, budget och tidplaner.
Du arbetar i projektorganisationer tillsammans med landskapsarkitekter, förvaltare, ingenjörer och andra kompetenser för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, funktion, miljö och framtida skötsel. Du leder konsulter och entreprenörer som deltar i projekten och samverkar med andra förvaltningar och bolag i staden. Du kommer även att arbeta med internt utvecklingsarbete med syfte att skapa en framgångsrik projektorganisation inom samhällsbyggnad. Inom förvaltningen finns en gedigen projektledarkompetens samlad hos våra projektledare och projektägare och tillsammans känner vi stolthet över att gemensamt kunna bidra till en progressiv samhällsbyggnad för göteborgarnas bästa.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast till och med februari 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsexamen inom områdena landskap, mark och anläggning, eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet som projektledare, projektingenjör, uppdragsledare/teknikansvarig, byggledare, landskapsingenjör eller landskapsarkitekt där du har ansvarat för bland annat budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
Som person präglas du av god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Tjänsten innehåller mycket kontakter med allmänhet, konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter, vilket för att vi lägger stor vikt vid att du har lätt för att samverka med andra. Du besitter förmågan att på ett tryggt och flexibelt sätt kunna driva och leda projekt samtidigt som du kan fatta beslut. Som person är du lyhörd och arbetar på ett noggrant samt analytiskt sätt. Eftersom arbetet innebär att självständigt kunna leda projekt och uppdrag framåt krävs det att du är driven och strukturerad.
ÖVRIGT
Det närmsta året renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20 där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026. Under renoveringstiden har vi arbetsplatser på Postgatan och Lillhagsparken enligt ett roterande schema. Det innebär några månader på Postgatan och några månader på Lillhagsparken och gäller för större delen av förvaltningens tjänster.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
