Projektledare Ventilation Trollhättan
2025-09-05
Vill du jobba hos ett branschledande företag som ger dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll? Då har vi jobbet för dig! Bravida Trollhättan Ventilation söker nu en Projektledare inom ventilation. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som Projektledare på Bravida arbetar du effektivt i team. Vi utför allt inom ventilation, som egna uppdrag eller i samarbete med övriga teknikdiscipliner inom Bravida. Våra kunder är i huvudsak, bostadsrättsföreningar, byggföretag och andra kommersiella fastighetsägare. I rollen som projektledare kommer du framför allt att ansvara för installationsprojekt från projektplanering till leverans. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
• Ansvara för kalkyl, ekonomiska resultat, teknisk kvalitet och dokumentation vid utförande projekt
• Arbeta med inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete
• Utveckla och bevara kundrelationer
• Leda och engagera medarbetare
• Våra delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
Vi på Bravida kan ta oss an spännande uppdrag som få andra företag klarar. Varje dag jobbar vi tillsammans för att bli ännu bättre på det vi gör. Det finns dessutom stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Ditt nya team
Avdelningen har vuxit med servicechef, kalkylator samt eftermarknadsansvarig det senaste året. Vi behöver nu förstärka upp med minst en projektledare.
Avdelningen har kontor i Trollhättan, Uddevalla samt Strömstad och verkar i över hela södra Sverige. Vi är ett gött gäng som strävar efter att alltid ha kul på jobbet.
Vi ser alltid laget före jaget och är inte rädda för att hjälpa varandra.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som projektledare eller liknande roll inom ventilation
• Har en mycket god kommunikativ förmåga
• Innehar B-körkort
Tjänsten passar dig som är kommunikativ, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad i din yrkesroll. Du drivs av möjligheten att få utvecklas, önskan att leverera kvalitet i allt du gör och att få ansvar för små som stora projekt. Vidare är du en ambitiös och driven person som har ett genuint intresse för service.
Det viktigaste är dock att du är en prestigelös person som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 2 okt 2025.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Hans Kardell hans.kardell@bravida.se 0761186628 Jobbnummer
9494843