Projektledare Ventilation
Fläktservice Jpp AB / Maskiningenjörsjobb / Stenungsund Visa alla maskiningenjörsjobb i Stenungsund
2026-08-06
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Fläktservice JPP är ett mindre men välrenommerat företag inom ventilation. Vi arbetar med montage, service och underhåll av ventilationssystem i allt från bostäder till större fastigheter.
Med lång erfarenhet och bred kunskap levererar vi alltid lösningar av högsta kvalitet- och vi är stolta över vårt hantverk.
Hos oss får du arbeta i en familjär miljö med korta beslutsvägar, nära kontakt med ledningen och kollegor som alltid ställer upp.
Vi värdesätter engagemang, noggrannhet och stolthet i yrket- och vi tror på att man ska trivas med det man gör.
Om Rollen
Vi söker nu en driven projektledare som vill driva våra projekt och leda våra montörer. Som projektledare hos oss har du det övergripande ansvaret för dina projekt - från planering och kalkyl till genomförande och slutleverans. Du samordnar montörer, underentreprenörer och kunder och säkerställer att projekten håller tid, budget och kvalitet.
Vi söker dig som:
Flerårig erfarenhet av projektledning inom ventilation
Teknisk förståelse inom fastighet och installation
förmåga att skapa goda kundrelationer
Vana att arbeta självständigt och driva fler uppgifter parallellt
God administrativ förmåga och ekonomisk förståelse
Vi erbjuder
Hos Fläktservice JPP arbetar du i ett mindre team med nära kontakt mellan mintörer och ledning. Här är det korta beslutsvägar och en vardag där alla hjälps åt. Du får en stabil anställning och möjlighet att utvecklas i ditt yrke genom varierande arbetsuppgifter och projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
E-post: victor.falk@flaktservicejpp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fläktservice JPP AB
(org.nr 556508-0065)
Rapsvivelvägen 10 (visa karta
)
444 46 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fläktservice Jpp AB Jobbnummer
10023806