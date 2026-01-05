Projektledare, VD

Klimatentreprenad i Blekinge AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2026-01-05


Vår verksamhetsansvarige närmar sig pension och vi söker därför en entreprenadvan ledare med erfarenhet inom bygg eller fastighet som kan ta vår verksamhet vidare.
Rätt person med utvecklingspotential och sinne för entreprenadverksamhet erbjuds stöd av bolagsledning för att på sikt växa in i en roll som företagsledare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Per post till VD eller telefonsamtal, sms.

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsansvarig".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klimatentreprenad i Blekinge AB (org.nr 556679-2395)
Kaliumvägen 7 (visa karta)
371 50  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Tomas Lindman
tln@klimatentreprenad.se
+46733254191

Jobbnummer
9669322

