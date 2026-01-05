Projektledare, VD

Vår verksamhetsansvarige närmar sig pension och vi söker därför en entreprenadvan ledare med erfarenhet inom bygg eller fastighet som kan ta vår verksamhet vidare. Rätt person med utvecklingspotential och sinne för entreprenadverksamhet erbjuds stöd av bolagsledning för att på sikt växa in i en roll som företagsledare.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Per post till VD eller telefonsamtal, sms.
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsansvarig".