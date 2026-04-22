Projektledare VA-nät
2026-04-22
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällsserviceförvaltningen är en bred och samhällsviktig arbetsplats där många kompetenser samverkar. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen - från myndighetsutövning och planering till projektgenomförande, drift och service.
Hos oss finns verksamheter inom miljö och hälsa, bygglov, lantmäteri, projekt, drift, underhåll, vatten och avfall samt städ och måltid. Inom staben finns administration, utvecklingsfrågor och GIS, som stödjer verksamheten och bidrar till samordning, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi arbetar enligt tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi visar förtroende för varandras kompetens, tar ansvar för helheten och samarbetar över verksamhetsgränser. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en kommun som både medarbetare och Motalabor kan vara stolta över.
Verksamhetsområde Vatten & Avfall ansvarar för all verksamhet rörande vatten- och avloppstjänster samt avfallshantering inom Motala och Vadstena kommuner.
Tjänsten är placerad inom Teknik och samhällsserviceförvaltningen, verksamhetsområde Vatten och Avfall, enhet VA-Nät. Enheten består av ca 35 medarbetare.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som projektledare på Vatten och avfall enhet nät är att planera, leda genomförandet och följa upp investeringsprojekt. Du kommer att driva projekt som berör ledningsnät för genomförande och avslut med fokus på hållbarhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i nära samarbete med organisationen. Du kommer att samverka med kollegor, interna enheter, entreprenörer och myndigheter.
Du kommer att ingå i en grupp som har inriktning planering och utredning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* att leda genomförandet av projekt så som renovering och sanering av ledningar, pumpstationer, tryckstegringar samt vattenreservoarer i nära samordning med kollegor
* att ta fram projektplaner, budget, resurser och tidplaner för projektet
* att utföra uppföljningar av pågående och genomförda investeringsprojekt avseende mål/kvalitet, tid, resurser och ekonomi
* att ta fram förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingar kopplat till projekten
* Vara underprojektledare och svara upp för VA i större exploateringsprojekt där projektledningsenheten är huvudprojektledareKvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom t ex bygg, teknik, VA-teknik alternativt eftergymnasial teknisk utbildning och erfarenhet inom arbetsområdet. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har god förmåga att kommunicera.
Du har flerårig erfarenhet av projektledning inom VA, bygg eller anläggning. Du har även god förmåga att använda projektstyrningsverktyg och digitala plattformar. Du har erfarenhet av entreprenadjuridik, AKB och AB/ABT samt har genomfört upphandlingar enligt LOU/LUF. Du har förståelse för miljölagstiftning och arbetsmiljökrav, har utbildning i BAS P/Bas U och att ta fram arbetsmiljöplaner.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Det är meriterade om du har:
* Erfarenhet av att driva projekt inom Vatten och avlopp
* Har erfarenhet av samverkan med kommuner och myndigheter
* Har erfarenhet av projekt där kommunikation med boende/fastighetsägare har förekommit.
Personliga kompetenser:
Som person är du strukturerad och analytisk. Har god samarbetsförmåga och är kommunikativ med både de som ingår i projektet samt de som berörs av projektet.
Du är flexibel och lösningsorienterad med en tydlig förmåga att hantera komplexa frågor. Har förmåga att skapa engagemang i projektgruppen för att tillsammans nå överenskomna mål.
Du är drivande och tar ansvar för att genomföra dina åtaganden inom givna ramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Kontorsarbetstider, 07:00 - 16:00
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320563".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
591 86 MOTALA
För detta jobb krävs körkort.
Motala kommun, VA Nät
Nås via kommunens servicecenter
Facklig företrädare 0141-22 50 00
