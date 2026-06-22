Projektledare VA
Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag / Administratörsjobb / Piteå Visa alla administratörsjobb i Piteå
2026-06-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag i Piteå
Pireva söker en projektledare VA
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med många viktiga investeringsprojekt inom VA. Nu söker vi en projektledare som vill vara med och driva dessa projekt från idé till färdig anläggning.
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur som gör verklig skillnad för invånarna i Piteå – varje dag.
Pireva ansvarar för dricksvattenförsörjningen, insamlingen och återvinningen av avfall samt reningen av avloppsvatten i Piteå kommun.
Vår uppgift är att genom ett hållbart arbetssätt bidra till ett fungerande, hållbart och attraktivt Piteå – inte bara för oss utan också för våra barn och barnbarn.
Om rollen
Som projektledare VA ansvarar du för att leda och driva investeringsprojekt inom VA-området, exempelvis vattenverk, pumpstationer och ledningsnät. Du arbetar nära interna beställare, konsulter, entreprenörer och andra aktörer och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål för tid, kostnad och kvalitet.
Du bidrar också till att säkerställa ett strukturerat arbetssätt, god dokumentation och att projektet uppfyller aktuella krav inom miljö, arbetsmiljö och myndighetsstyrning.
Varför du ska jobba hos oss
Hos oss får du möjlighet att arbeta med samhällsviktig infrastruktur som gör verklig skillnad för invånarna i Piteå. Du blir en del av en organisation med engagerade kollegor och får arbeta i varierande projekt där teknik, samverkan och ledarskap står i fokus. Vi erbjuder en trygg arbetsgivare med långsiktigt uppdrag och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av projektledning, gärna inom bygg, industri eller VA. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid dina erfarenheter och personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av projektledning
Meriterande:
Relevant utbildning inom exempelvis teknik, bygg eller projektledning
Erfarenhet av VA-verksamhet
Kunskap om offentlig upphandling
Kunskap inom entreprenadjuridik
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhetOm tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt kontor på Garagevägen i Öjebyn. Arbetet utförs huvudsakligen dagtid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar aktivt för att vår arbetsplats ska präglas av jämställdhet, mångfald och inkludering – något som vi också tar hänsyn till i vår rekrytering.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Projektchef, Jonny Celander
0911–931 67
HR-ansvarig, Helena Bergman
0911–931 25
Varmt välkommen med din ansökan, CV och personligt brev, via e-post till platsansokan@pireva.se
Sista ansökningsdag är 9 augusti 2026. Ange i ämnesraden vilken tjänst din ansökan avser. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Läs mer på www.pireva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: platsansokan@pireva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag
(org.nr 556057-1274)
Garagevägen 3 (visa karta
)
943 31 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pireva Jobbnummer
9973199