Projektledare till Selectric
2025-09-24
Vill du vara med och bygga framtidens elnät i ett bolag på stark tillväxtresa? Selectric söker nu en projektledare med erfarenhet från el, mark eller bygg som vill ta ansvar för spännande och komplexa entreprenadprojekt. Här får du möjlighet att driva projekt från ax till limpa tillsammans med ett engagerat team och några av branschens största aktörer som kunder!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Selectric.
Om företaget
Selectric Sverige AB, ett dotterbolag inom Aterion-koncernen, är ett ungt och expansivt företag på den nordiska marknaden. De erbjuder tjänster inom entreprenad, montage och projektledning inom högspänning, med spänningsnivåer från 12 till 400 kV. Med en stark kompetensbas och bred expertis har Selectric snabbt etablerat sig som en pålitlig partner och står nu mitt i en spännande tillväxtresa. Deras fokus är att leverera nyckelfärdiga lösningar och komplexa projekt med hög kvalitet samtidigt som de aktivt bidrar till utvecklingen av framtidens kraftsverige.
Selectric levererar totalentreprenader och nyckelfärdiga stationer till sina kunder. Verksamheten styrs noggrant genom hela projektet - från ax till limpa - och omfattar både byggnation av nya anläggningar och uppgraderingar av befintliga stationer, alltid anpassat efter kundens behov. Med etableringar i Kungsbacka och Trollhättan arbetar Selectric över hela landet, från södra Sverige upp till Mora. Deras ambition är att långsiktigt växa och aktivt bidra till utvecklingen av kraftsverige.
Arbetsuppgifter Som projektledare hos Selectric får du en central roll i att driva entreprenadprojekt inom elnät, från planering och uppstart till färdig leverans. Projekten omfattar hela processen, från markberedning och byggnation till installation och driftsättning, vilket gör att du som projektledare får vara med i alla delar.
Du blir en del av ett entreprenörsdrivet och växande bolag som befinner sig på en spännande tillväxtresa, där du får möjlighet att påverka både projektens utformning och bolagets framtida utveckling. Rollen innebär att leda större och komplexa projekt med ansvarar för både ekonomi, tidplan och kvalitet. Du leder och samordnar bland annat underentreprenörer, har tät kontakt med kunder och arbetar nära ett engagerat team bestående av andra projektledare, ledande montörer, tekniska specialister och projekteringsstöd.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, driva och följa upp entreprenadprojekt inom elnät, från start till slutleverans
Ansvara för projektens tidplan, ekonomi och kvalitet
Leda och samordna underentreprenörer samt bygga långsiktiga relationer med kunder
Delta i byggmöten och säkerställa att projektet uppfyller alla krav inom arbetsmiljö, säkerhet och regelverk (t.ex. BAS-U och BAS-P)
Medverka vid fabriksbesök och tester av komponenter i Europa och på andra håll internationellt
Bidra till utvecklingen av Selectrics projektmetodik och arbetssätt i en växande organisation
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Krav:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område t.ex. teknik, bygg, elkraft eller liknande
• Erfarenhet av att leda entreprenadprojekt inom el, mark eller bygg/anläggning
• Bakgrund som projektledare, platschef eller entreprenadingenjör, alternativt liknande roll med ansvar för tidplan, budget och samordning
• God kunskap inom entreprenadjuridik (AB/ABT)
• B-körkort (tjänsteresor ingår i rollen)
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av totalentreprenader eller större infrastrukturprojekt
• BAS-U och BAS-P
• Erfarenhet av energibranschen eller elnätsprojekt
För att trivas och lyckas som projektledare hos Selectric är du en strukturerad och ansvarstagande person som kan driva komplexa projekt hela vägen från start till mål. Du är prestigelös och nyfiken, vågar ställa frågor och söker lösningar när utmaningar dyker upp. Rollen passar dig som är kommunikativ och lyhörd, och som kan bygga goda relationer både internt och med kunder. Du är flexibel och problemlösande, samtidigt som du har en affärsmässig blick och förstår vikten av att leverera projekt med hög kvalitet, i tid och inom budget.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, fördelaktigt med snabb start Plats: Västra Sverige (kontor i Kungsbacka och Trollhättan, möjlighet till hybridarbete finns) Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
