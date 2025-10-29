Projektledare Till Obos Styckehusverksamhet
Obos Bbl AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2025-10-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Obos Bbl AB i Norrköping
, Linköping
, Vetlanda
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett engagerat team och bidra med din tekniska kompetens och affärsmässighet? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en Projektledare med fokus på projektledning inom grupphusbebyggelse med äganderätter och inflyttningsklara hus
Som projektledare med inriktning på grupphusbebyggelse med produkter från Myresjöhus och Smålandsvillan kommer du att spela en viktig roll i att utveckla och genomföra spännande bostadsprojekt. Det är en teknisk och till stor del en administrativ roll, det mesta av ditt arbete innebär att arbeta med tidiga mark- och byggkalkyler, förfrågningsunderlag och upphandlingar samt ekonomiska analyser som skapar beslutsunderlag för projektstart gällande Äganderätter i grupp samt Inflyttningsklara hus samt markområden.
Projekten finns i olika delar av landet, projektledning på byggplats kommer att ske med lokala projektledare, vid behov kan du komma att projektleda dina egna projekt samt även ta kundhus i ditt närområde.
Genom att kombinera teknisk kompetens med affärsmässighet bidrar du till kostnadseffektiva lösningar och välplanerade tidplaner. Du bidrar till att säkerställa att projekten planeras, upphandlas och genomförs enligt tidplan, kalkyl, kvalitets- och myndighetskrav. Du är produktionsansvarig för mark- och byggprojektet vilket också innefattar ekonomiskt ansvar för entreprenaden.
Du kommer bland annat arbeta med att;
- Utföra kalkylarbete och ekonomiska analyser för att skapa affärsmässiga och realistiska beslutsunderlag.
- Ta fram och granska mark- och bygghandlingar och tekniska specifikationer.
- Ansvara för upphandling av projektering och entreprenad, samt upprätta och följa upp entreprenadavtal
- Ta fram förfrågningsunderlag, förhandling och upphandling av entreprenader.
- Vara behjälplig med att söka erforderliga tillstånd och marklov inför entreprenadens genomförande.
- Hantera kontakter med konsulter, myndigheter, beställare och entreprenörer.
- Säkerställa att projekten följer gällande byggnormer, myndighetskrav och företagets standarder.
- Hantera och följa upp tidplaner, ekonomi och kvalitet.
- Stödja projektledaren på byggplats och vid behov själv hantera byggplatsledning.
För att lyckas i rollen har du;
- Byggnadsteknisk utbildning, eller motsvarande erfarenhet
- 3-5 års erfarenhet inom projektledning, inklusive kalkylarbete och entreprenadjuridik
- Erfarenhet av att leda mark- och byggprojekt med budget- och prognosansvar
- God vana vid kalkylering av entreprenader för småhus och upphandling av projektering och entreprenad
- Dokumenterad kompetens inom entreprenadjuridik och ekonomistyrning
- Goda egenskaper inom arbetsledning på byggplats.
- God svenska i tal och skrift
- B-körkort, återkommande tjänsteresor förekommer
Som person har du;
- God kommunikativ och empatisk förmåga
- Förmåga att självständigt och effektivt driva och planera arbetsuppgifter och projektaktiviteter
- Ekonomiskt, analytiskt och affärsmässigt sinne med fokus på struktur och resultat
- Förmåga att se helhetsperspektiv och skapa goda relationer för att främja samarbeten
- Kommunikativ, prestigelös och trygg i din egen förmåga att fatta beslut
Tjänsten är på heltid och tills vidare med placeringsort Norrköping eller Linköping.
Låter det intressant? Ansök direkt. Rekryteringsprocessen pågår löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du ytterligare frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Romel Luburic - Projektchef, 010-4341204.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av en gemenskap med ett tydligt samhällsuppdrag. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger grannskap, möjligheter och framtid.
Vi blickar alltid framåt och ifrågasätter det etablerade. Du får utrymme att tänka nytt, prova och lära. Oavsett om du brinner för teknik, hållbarhet, projektledning eller kommunikation, finns det möjligheter för dig att utvecklas vidare.
Vi tror att vi är bäst tillsammans. Därför arbetar vi över gränserna mellan olika kompetensområden och team, och vi hejar på varandra för att nå gemensamma mål. Du kommer att arbeta med skickliga kollegor som värdesätter kvalitet lika mycket som samarbete, mångfald och inkludering.
Vi är här för att göra en positiv skillnad. Vi har hjärta för kunderna, medlemmarna och samhället omkring oss. Hos oss märker du att ditt arbete betyder något - för fler än bara dig själv.
OBOS är en av Norge och Sveriges ledande bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 600 000 medlemmar. OBOS grundades i Oslo 1929 och erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus, radhus, parhus och flerbostadshus, i stad och på landsbygd.
Koncernen har omkring 2 300 anställda, varav cirka 600 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Nya Hem.
I Sverige utvecklar OBOS bostäder genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Myresjöhus och SmålandsVillan har funnits på småhusmarknaden sedan 1927 respektive 1997 och erbjuder allt från prisvärda instegsprodukter för förstagångsköparen till skräddarsydda och personliga huslösningar. Genom varumärket OBOS bygger vi hela bostadsprojekt med allt från lägenheter till parhus, radhus, kedjehus och villor.
OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom boköpsmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende.
Vi har ett aktivt samhällsengagemang och upp till 10 procent av vinsten i OBOS går tillbaka till samhällsnyttiga ändamål. Vi miljöcertifierar våra bostäder och bygger gärna socialt, grönt och ekonomiskt hållbara trädgårdsstäder. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Obos Bbl AB
(org.nr 559222-1054), https://obos.se/ Arbetsplats
Obos Jobbnummer
9579232