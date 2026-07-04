Projektledare till innovativa Mips
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Driv internationella projekt och rädda liv! Mips växer och söker nu projektledare. Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar teknik, kundkontakt och projektledning? Hos Mips blir du en del av ett fantastiskt team där man ställer upp för varandra och där ert arbete bidrar till säkrare hjälmar världen över.Publiceringsdatum2026-07-04Om tjänsten
Mips säljer sina produkter till hjälmtillverkare som implementerar Mips teknologi i hjälmar som sedan marknadsförs och säljs till slutanvändare. Mips arbetar med ett flertal av de större hjälmtillverkarna i världen inom kategorin sporthjälmar, men säljer även bolagets lösningar till varumärken verksamma inom kategorierna motorcykel- och säkerhetshjälmar. De har nyligen stärkt sin ställning som marknadsledare inom hjälmsäkerhet genom förvärvet av Koroyd, ett ledande varumärke inom sin nisch med 40 anställda och verksamhet i Monaco.
Mips har för tillfället sitt huvudkontor i Täby, men kommer i december 2026 flytta till nya, fräscha och större lokaler centralt i Solna där även deras testanläggning kommer vara belägen. Stora delar av den globala hjälm-produktionen sker i Kina varför Mips har ett helägt dotterbolag som arbetar nära kundernas fabriker. Totalt är Mips idag över 100 medarbetare globalt som arbetar med försäljning, forskning och utveckling, produktion och administration varav ungefär 85 på huvudkontoret i Stockholm.
Mips växer ständigt och är nu på jakt efter drivna projektledare!
Du erbjuds:
Ett innovativt bolag som arbetar med en internationell spelplan
Hamna i ett ungt bolag med stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Ett utvecklande arbete med ett brett ansvarsområde
Förmånligt friskvårdsbidrag på 5000 kr
En gratis Mips-hjälm per årDina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare fungerar du som spindeln i nätet. Du ansvarar för kontakten med Mips kunder och leder dem genom utvecklingsfasen för att säkerställa att Mips teknologi implementeras korrekt i deras nya produkter. Du jobbar tätt ihop med Mips ingenjörer som utför det tekniska arbetet, men det är du som äger tidsplanen och kommunikationen.
Detta är en roll med högt tempo och stor variation. Du driver inte ett enda stort projekt, utan på sikt upp mot 35-40 mindre projekt parallellt i olika faser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Projektplanering och uppföljning: äga planeringen för varje kundprojekt, säkra att deadlines hålls och att projektet levereras i tid (Time-to-market)
Resursplanering: koordinera interna resurser (främst ingenjörer) för att matcha kundens behov
Kundkontakt: agera teknisk expert och rådgivare mot kundens design- och ingenjörsteam
Kostnadskontroll: ansvara för projektbudget och offerering av verktygskostnader
Proaktiv problemlösning: identifiera risker tidigt och jobba aktivt för att undvika problem längs vägen
Vi söker dig som
Har en högskoleutbildning (teknisk inriktning eller inom förslagsvis ekonomi/business)
Har förståelse för projektledning och struktur, troligtvis har du ett par års erfarenhet som projektledare, ingenjör eller projektkoordinator
Är bekväm med att arbeta i en internationell miljö, och därför flytande i engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift då språket används i det daglig arbetet
Erfarenhet från sportbranschen, byggsektorn eller konsumentprodukter
Ett personligt intresse för hjälmsporter (cykel, skidåkning, ridsport etc.) eller motorcykel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hos Mips är personligheten A och O. För att trivas i teamet bör du vara en lagspelare som sätter gruppen framför jaget. Eftersom du hanterar stora mängder projekt samtidigt behöver du vara strukturerad, flexibel och ha förmågan att prioritera samt ha många bollar i luften. Du är en person som vågar ta beslut, även när du inte har alla svar. Du är lösningsorienterad, social och bekväm med att bygga relationer både internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OD1ERM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9992699