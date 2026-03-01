Projektledare till fordonsindustrin
Sigma Industry West AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-03-01
Du har relevant ingenjörsutbildning och trivs bäst i att arbeta i ett team med resultat- och leveransfokus. Erfarenhet från uppdragsledning och Catia V5 är meriterande. För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ, har en positiv inställning, arbetar strukturerat och gillar att hantera många frågeställningar samtidigt.
Är du en person med härligt driv som älskar att ta på dig stort ansvar med de utmaningar som följer? Som uppdragsledare inom lätta fordon ansvarar du för att driva projekt, från färdigt koncept till införande i produktion. Du kommer att leda ett tvärfunktionellt team och ansvara för tid, teknik och kostnader inom givna ramar. Omvärldsbevakning i form av att studera, värdera och analysera konkurrentutveckling är en annan viktig del i rollen. Du kommer också ha ett nära samarbete med leverantörer och deltaga i den interna strategi- & verksamhetsutvecklingen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
