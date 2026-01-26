Projektledare till Eldfast i Uddevalla
2026-01-26
Projektledare till Eldfast i Uddevalla.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som projektledare för Eldfast ansvarar du för planering och genomförandet av våra projekt samt är delaktig i att utveckla underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretags produktionsanläggningar.
Ansvarsområden:
Planera och organisera underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretags produktionsanläggningar och dess kringutrustning.
Delta i arbetet med att offerera våra kunder.
Agera teknisk support till våra kunder samt våra egna servicetekniker i fält.
Ta fram underhållsplaner för våra kunders anläggningar för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och anläggningseffektivitet.
Vara kontaktperson mot våra kunder.
Dina personliga egenskaper
Du är resultatfokuserad och trivs med att resa i arbetet.
Du är flexibel, gillar att samarbeta med andra och har en positiv attityd.
Du har ett högt säkerhetstänk.
Du har en stark känsla av lojalitet mot dina kollegor, oss som företag och våra kunder.Kvalifikationer
God erfarenhet och/eller kunskap inom projektledning.
God förståelse att läsa och följa ritningar.
God erfarenhet inom ledarskap.
Vi söker dig med lägst gymnasienivå, goda datorkunskaper såsom Officepaketet, B-körkort samt goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är kunskaper i nordiska språk i tal och skrift.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat.Om företaget
Eldfast är ett ledande serviceföretag som erbjuder lösningar för underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretagens produktionsanläggningar. Vi levererar allt inom eldfasta material och installationer, med fokus på driftsäkerhet och riskeliminering.
Våra medarbetare är människor med en passion för att alltid göra ett så bra arbete som möjligt. Vi har goda värderingar och tydliga etiska riktlinjer som gör att våra kunder kan lita på att vi är det bästa alternativet, inte bara när det gäller pris, utan också när det gäller leverans och hållbarhet. Vi har en hög grad av integritet, objektivitet och kompetens inom vårt område. Sammantaget gör detta oss till en professionell aktör som sätter kunderna i centrum, så att vi kan bidra till att skapa - och bevara - värde.
Eldfast AB är ett fristående aktiebolag med aktiva ägare. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler strax öster om Uddevalla. Här finns vår administration och ett omfattande lager. Våra ingenjörer och projektledare är branschledande med sin erfarenhet och expertis, och vår maskinpark är ny och toppmodern. Vi arbetar varje dag för att vi ska vara det naturliga förstahandsvalet när du väljer leverantör av eldfasta material och tjänster. Vi utför stora och små uppdrag i hela Skandinavien.
Om koncernen
Eldfast AB är en del av Igni AS, ett investeringsbolag där aktiva ägare har ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till sina investeringar. Vårt fokus och vårt intresse ligger på det vi som ägare kan bäst.
Utveckling, produktion, försäljning och installation av värmebeständiga och eldfasta produkter för all industri är kärnan i vår verksamhet.Övrig information
Anställningen innebär en del resande under högsäsong.
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Huvudkontoret ligger i Uddevalla.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänsten har en förmånsbil.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.Kontakt
Suzanna Forsmark, Konsultchef Electus Rekrytering, 073-1457336. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
