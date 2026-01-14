Projektledare Teknisk inriktning (Senior)
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 26 juni 2026
Plats: Stockholm (Solna)
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Nej (arbete huvudsakligen på plats, viss flexibilitet kan förekomma)
Om uppdraget
Vi söker nu en senior teknisk projektledare till ett uppdrag inom ett större moderniseringsprogram med fokus på varuförsörjning och systemintegrationer. Uppdraget ger möjlighet att arbeta i ett affärskritiskt projekt med stor påverkan på både interna processer och kundupplevelse.
Projektet befinner sig i ett intensivt skede inför pilotstart och efterföljande utrullning, där mycket grundarbete redan är genomfört och fokus nu ligger på genomförande, koordinering och leverans.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att driva det tekniska arbetet framåt i nära samarbete med produktägare, huvudprojektledare, lösningsarkitekter och extern systemleverantör. Du fungerar som en brygga mellan verksamhet, arkitektur och utvecklingsteam och har ett tydligt ansvar för att samordna tekniska leveranser.
En stor del av uppdraget innebär att leda och koordinera integrationsarbete mellan flera system, hantera tekniska beroenden och facilitera tekniska arbetsmöten med olika intressenter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och koordinera tekniska leveranser med fokus på integrationsutveckling
Leda och facilitera tekniska arbetsmöten med interna och externa parter
Stötta teamets agila arbetssätt, inklusive sprintplanering, uppföljning och daglig samordning
Säkerställa tekniska förberedelser inför pilot och utrullning
Hantera incidenter och tekniska risker kopplade till leverans
Säkerställa dokumentation och överlämning till drift och förvaltning
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Erfarenhet av teknisk projektledning inom systemutvecklings- och implementationsprojekt
Vana att arbeta med och samordna externa leverantörer
God förståelse för integrationsarbete och systemberoenden
Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna i rollen som scrum master
Förmåga att kombinera agila metoder med mer traditionella projektmodeller
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av logistik- eller varuförsörjningssystem
Erfarenhet av integrationsarkitektur där exempelvis Kafka används
Vana av verktyg såsom Jira, Confluence och Figma
Erfarenhet av workshopfacilitering

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Trygg i ledarrollen och van att driva arbete framåt i komplexa miljöer
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Pragmatisk och resultatorienterad
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
