Projektledare Sharepoint
2025-09-25
Vi söker en projektledare med erfarenhet av SharePoint för ett uppdrag i Stockholm. Rollen innebär att leda och stötta arbetet inför avvecklingen av äldre SharePoint-ytor under 2025. Du ansvarar för att samordna inventering, gallring och migrering av innehåll samt säkerställa en smidig övergång till MS365 SharePoint.
Du kommer att samarbeta med sajtägare och interna migreringsgrupper för att skapa nya sajter i SharePoint Online, stödja i design och funktionalitet samt säkerställa att alla sajter flyttas innan deadline i december 2025.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Stötta sajtägare i analys av befintliga sajter och funktionalitet.
Delta i skapandet och designen av nya SharePoint-sajter i MS365.
Säkerställa att funktioner och innehåll flyttas från äldre sajter till SharePoint Online.
Stötta vid lansering av nya sajter.
Samverka med migreringsamordnare och bidra till prioritering och planering.
Rapportera status och säkerställa att migreringsmålen uppnås inom tidsramen.Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet av sajtdesign och användning av MS365 SharePoint.
Erfarenhet av att migrera mappar och filer från äldre miljöer (Windows Server 2016).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med hela MS365-paketet.
Förmåga att använda och hänvisa till utbildningsmaterial och migreringsinstruktioner.
Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: till och med 2025-12-31
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9527384