Projektledare och kravställare för ledningssystem
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett strategiskt viktigt uppdrag där en kommunal verksamhet ska förbereda upphandling av ett nytt ledningssystem som molntjänst. Systemet ska stödja planering, styrning, uppföljning och analys inom verksamhet, ekonomi och personal, och uppdraget handlar om att omsätta många behov till en tydlig, hållbar och användbar kravbild.
Du driver arbetet i förstudien och leder vägen fram till en professionell kravspecifikation som kan ligga till grund för upphandlingen. Du samarbetar nära systemförvaltare, upphandlingsfunktion och verksamhetsrepresentanter, och skapar struktur i ett arbete där verksamhetsnytta, teknik, informationssäkerhet och framtida utvecklingsmöjligheter behöver vägas samman. Det här är ett uppdrag för dig som gillar att kombinera analys, projektledning och kravställning i en miljö där ditt arbete får direkt betydelse för hur organisationen arbetar framåt.
ArbetsuppgifterDu leder förstudien och planerar arbetet fram till färdig kravspecifikation.
Du genomför nulägesanalys med nulägesbeskrivning, processkartläggning och beskrivning av IT-miljö.
Du driver behovsanalys genom intervjuer, workshops och dialog med slutanvändare, systemförvaltare och andra intressenter.
Du identifierar och analyserar nuvarande och framtida integrationer, inklusive API:er.
Du genomför marknadsanalys för att belysa leverantörsalternativ, möjligheter och risker.
Du samlar in, strukturerar och förankrar krav inom allmänna krav, tekniska krav, funktionella krav, SLA, informationssäkerhet och införandeprojekt.
Du bidrar med underlag och rådgivning kring exempelvis kvalificeringskrav, allmänna villkor, digital tillgänglighet, prismodell och utvärderingsmodell.
Du dokumenterar arbetssätt, beslut, utmaningar och slutsatser i en tydlig slutrapport.
Vid behov stöttar du även under frågor och svar, utvärdering och i ett senare skede införande.
KravDu har adekvat högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom relevant område.
Du har minst fem års erfarenhet i närtid av uppdrag som liknar detta.
Du har god erfarenhet av att driva och leda projekt eller initiativ inom kommunal sektor.
Du har erfarenhet av upphandling av IT-system som molntjänst, från förstudie till leveransstart.
Du har erfarenhet av upphandling av SaaS-tjänster.
Du har erfarenhet av behovsanalys och kravställning för SaaS-tjänster.
Du har kunskap om och erfarenhet av integrationer mellan system, exempelvis API:er.
Du har kunskap om och erfarenhet av upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, LOU.
Du är van att samordna olika intressenter, exempelvis verksamhets- och IT-representanter.
Du kan växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter.
Du kommunicerar komplex information tydligt och lättillgängligt, både muntligt och skriftligt.
Du talar och skriver svenska flytande.
Du står fri från beroendeställning till potentiella systemleverantörer inom området.
MeriterandeErfarenhet av PPS-modellen.
Erfarenhet av ledningssystem för planering, styrning, uppföljning och analys av verksamhet, ekonomi och personal.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7481337-1919669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
