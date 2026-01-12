Projektledare med inriktning Objektledare IT
2026-01-12
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som projektledare med inriktning Objektledare IT har du en nyckelroll i Linköpings kommuns styr- och samverkansmodell för digitalisering. Du ansvarar för att leda det taktiska arbetet inom ditt ansvarsområde (förvaltningsobjekt) och bidrar aktivt till den strategiska planeringen för att säkerställa att våra it-komponenter möter verksamhetens behov - idag och imorgon. I din roll kommer du att ansvara för att ta fram och följa upp objektplanen tillsammans med objektledare för verksamhet. Detta innebär att skapa förutsättningar för projekt och leveransteam att säkerställa att våra digitala verktyg håller hög kvalitet över tid. Du kommer även att agera projektledare där du leder allt från stora, komplexa upphandlingar och systeminföranden till mindre men lika viktiga förbättringsuppdrag.
Våra projekt sker i nära samverkan med kommunens kärnverksamheter (exempelvis utbildning, omsorg och samhällsbyggnad) för att säkerställa att digitala lösningar stödjer vår samhällsviktiga verksamhet. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt fånga upp verksamheternas behov och omsätta dessa till lösningar som skapar verklig nytta för våra kommuninvånare och medarbetare.
Vi utgår från nybyggda lokaler i Ebbepark. Utifrån arbetsuppgifterna arbetar vi både på plats på kontoret, ute i verksamheterna och på distans.
Din arbetsplats
LKDATA är Linköpings kommuns IT-avdelning och är en del av förvaltningen Verksamhetsstöd och service. Här arbetar cirka 110 kollegor med att tillhandahålla IT-tjänster till kommunens verksamheter och i förlängningen mot brukare, elever och invånare i Linköping. Vi arbetar processorienterat utifrån en styr- och samverkansmodell baserad på pm3 samt ITIL Service Management, vilket ger oss möjlighet att hålla hög kvalitet och effektivitet inom hela vår verksamhet.
Vi strävar efter att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, ha inflytande, lust och möjlighet att utvecklas, både i arbetet och som individ. Hos oss är arbetet proaktivt, varierat och utmanande.
Du som söker
Vi söker dig som har en bred teknisk kompetens och en förmåga att översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar. Vi ser att du har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande kunskap inom IT som bedöms likvärdig. Vi ser att du har en bakgrund inom IT och tidigare erfarenhet av projektledning samt arbete i styr- och samverkansmodeller (exempelvis som objektledare). Genom din erfarenhet är du trygg i att navigera genom kravanalyser, förstudier och IT-styrning.
Rollen innebär många kontaktytor och dialoger med olika intressenter, vilket ställer krav på att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som tar stort eget ansvar för att driva arbetet framåt. Du har en god förmåga att hålla ordning på helheten och ser till att projekten når sina mål inom både budget och tidsplan. Du trivs med att leda och motivera team, skapa ett positivt arbetsklimat och är intresserad av hur tekniska lösningar kan stödja verksamheten. Med ditt engagemang och din tydliga kommunikation skapar du förtroende i organisationen, och tack vare din goda samarbetsförmåga bygger du starka relationer som gör att vi når våra gemensamma mål.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16432
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
