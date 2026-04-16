Projektledare Mark och anläggning

2026-04-16


Om tjänsten
Vi söker en projektledare inom mark och anläggning som vill vara med och driva våra projekt framåt. Rollen passar både dig med erfarenhet och dig som är i början av din karriär men har rätt inställning och förståelse för branschen.

Dina arbetsuppgifter
Planera och följa upp projekt inom mark- och anläggning
Stötta i projektledning och successivt ta större ansvar
Samordna personal, maskiner och underentreprenörer
Delta i kontakt med beställare och leverantörer
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och tidplan
Vi söker dig som
Har viss erfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning, bygg eller liknande
Har förståelse för hur produktion ute på arbetsplats fungerar
Är flexibel, samarbetsvillig och lösningsorienterad
Vill utvecklas och ta ansvar över tid
Har god arbetsmoral och driv
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från entreprenad (även som yrkesarbetare eller arbetsledare)
Grundläggande kunskap om AMA eller entreprenadjuridik
Vana att läsa ritningar
Vi erbjuder
Möjlighet att växa in i rollen som projektledare
Praktisk upplärning i riktiga projekt
En flexibel arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Trygg anställning i ett stabilt bolag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: ansokan@ns-group.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N&S Group AB (org.nr 556933-7198)
Bergslagsvägen 2 (visa karta)
739 30  SKINNSKATTEBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9859643

