Projektledare inom samverkan och innovation
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2026-06-26
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Vill du ha en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad? Hos oss blir du en viktig del av en internationell kunskapsmiljö där du stöttar forskning och utbildning i framkant. Du får trygga villkor, generösa förmåner och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till något större.
Enheten externfinansiering, innovation och samverkan, vid verksamhetsstödet på universitetet söker en senior projektledare för arbete som sker i gränslandet mellan akademi och näringsliv/omgivande samhälle. Du blir en del av ett team som planerar, genomför och utvecklar strategiska satsningar, projekt och aktiviteter som stärker samverkan och innovation. Verksamheten erbjuder stöd till forskare, studenter, företag och organisationer samt till universitetsledningen i frågor kopplade till samverkan och innovation.
Verksamheten är projektbaserad och dynamisk, vilket innebär att projekt och fokusområden kan förändras över tid. Rollen har dock en stabil kärna med fokus på projektledning, samverkan, utveckling och genomförande.
Vi erbjuder en spännande utvecklingsmiljö där du får bidra till universitetets arbete med att stärka samverkan och innovation. Luleå tekniska universitet värnar om sina medarbetare. Läs mer om våra förmåner https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/formanerPubliceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att självständigt driva och samordna projekt och utvecklingsinsatser inom samverkansområdet, ofta i komplexa miljöer där flera aktörer samverkar. Arbetet omfattar planering, genomförande, uppföljning och rapportering av projekt, delprojekt och aktiviteter, ofta inom externt finansierade satsningar.
En central del av uppdraget är att utveckla och erbjuda tjänster som stödjer samverkan och innovation. Du arbetar med att skapa och utveckla mötesplatser, planera och genomföra seminarier, workshops och andra samverkansaktiviteter samt bygga och vårda nätverk inom och utanför universitetet.
Inledningsvis kommer en stor del av uppdraget att vara kopplat till NorrlandsNavet. Arbetet innebär att utveckla och genomföra aktiviteter där studenter möter företag och organisationer, samt att bidra till utvecklingen av behovsdrivna arbetssätt för kompetensutveckling och samverkan. I rollen kan det även ingå att medverka i arbete med att söka finansiering för nya projekt och satsningar.
Kommunikation är en integrerad del av projektledarrollen. Du ansvarar för att projektens aktiviteter, erbjudanden och resultat kommuniceras tydligt och professionellt till olika målgrupper och arbetar operativt med exempelvis webb, sociala medier, nyhetsbrev, presentationer och event. Du bidrar till att synliggöra projektens resultat och säkerställer att kommunikationen stödjer projektens mål och samverkansambitioner.Kvalifikationer
För anställningen krävs akademisk examen samt dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera, driva och följa upp projekt. Du har erfarenhet av projektledning, budgetarbete och uppföljning samt av kommunikation och spridning av projektens aktiviteter och resultat. Du har även god kunskap om ansöknings- och finansieringsprocesser för offentligt finansierade projekt.
Då universitetet är en internationell miljö krävs mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som trivs i komplexa samverkansmiljöer och har ett genuint intresse för samverkan, innovation och utveckling. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samverka med forskare, personer i ledande befattningar samt externa aktörer. Du är kommunikativ, har förmåga att skapa engagemang och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper.
Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du är flexibel och trygg i både ledande och stödjande roller samt har erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter, seminarier, event och kommunikation i digitala kanaler.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projekt där samverkan mellan universitet och omgivande samhälle varit central, samt om du har arbetat med tjänsteutveckling, tjänstedesign och/eller processledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Omfattning och ort
Vi söker en projektledare för tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Marita Holst, samverkansstrateg samverkan och innovation, 0920 - 49 2289, mailto:marita.holst@ltu.se
, Carina Jenslid, projektledare Samverkan och innovation 0920 – 49 3100, mailto:carina.jenslid@ltu.se
eller Jennie Hägg Wilhelmsson tf enhetschef Externfinansiering, innovation och samverkan, 0920 – 49 1746, mailto:jennie.hagg.wilhelmsson@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer 0920-49 2037 mailto:diana.chroner@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 14 juli, 2026
Referensnummer: 3944-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9980033