Projektledare inom processindustrin
2026-01-29
Om tjänsten
Som projektledare ansvarar du för att leda och driva projekt inom fjärrvärme, ånga och fjärrkyla främst kopplat till vårt kraftvärmeverk.
Dina projekt ska uppnå uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi samt att projekten genomförs effektivt, strukturerat och kvalitetsmässigt.
Det innebär bland annat att du ansvarar för upprättande av projektering, kalkyler, utarbetar detaljerade planer och uppföljning av progressen. Du medverkar i upphandlingar samt beställer och styr leverantörer, entreprenörer och konsulter.
I tilldelade projekt har du ansvar för ekonomi, tidplan, arbetsmiljö och yttre miljö. Avdelningen spänner över flera verksamhetsgrenar såsom fiber och värme/ånga/kyla. Ditt främsta arbetsområde kommer dock innefatta projekt inom värme, ånga och kyla.
Du kommer att ha många kontaktytor som t.ex. leverantörer, entreprenörer, kommun, myndigheter och andra funktioner i företaget. Övriga viktiga kontaktytor är intressenter inom Örnsköldsviks industriområde High coast innovation park.
Delegerat BAS -P och BAS-U ansvar ingår i tjänsten.
Du rapporterar till Jan Lindquist som är chef på företagets projektorganisation.
Vem är du?
Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas, har flera års dokumenterad yrkeserfarenhet inom projektledning samt examen från teknisk högskola/universitet eller motsvarande kvalifikationer.
Du har troligtvis redan skaffat dig ett kontaktnät med leverantörer och entreprenörer inom processindustrin.
Du behärskar stödsystem som t.ex. projektverktyg, dokumentations- och affärssystem. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi har kunden i fokus och förutsätter att även du som söker har det synsättet.
Vi lägger stor vikt på egenskaperna självgående, målinriktad, strukturerad och engagerad.
Vad får du?
Tjänsten som projektledare hos oss innebär en stor frihet att styra din egen vardag utifrån uppsatta mål. Du blir en del av ett kompetent projektteam på sju medarbetare som alla driver egna projekt för Övik Energi.
Bolaget har 145 anställda med en lokal ledningsgrupp som strävar efter ett hållbart Övik. Du får vara med och utveckla vår stad med omgivning och förbättra miljö, och tillgängligheten av vår infrastruktur nu och i framtiden. Tjänsten är på heltid, placerad i Örnsköldsvik.
Vi månar också om våra medarbetares möjlighet att balansera yrkesliv och privatliv på ett hälsosamt sätt. Så ansöker du
Är du intresserad av ett arbete i en spännande bransch?
Vi behöver din ansökan senast den 25 februari!
Vi arbetar aktivt för att öka vår mångfald och ser varje medarbetare som en unik resurs. Kommunkoncernen ingår i ett finskt- samiskt förvaltningsområde.
Vid frågor kontakta Jan Lindquist, mobil 073-274 12 12 Ersättning
