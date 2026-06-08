Systemutvecklare Java/.NET med utbildningserfarenhet
Adeptum AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-08
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Adeptum AB söker en systemutvecklare med bred teknisk kompetens inom enterpriseutveckling, med särskild inriktning mot Java, ASP.NET och moderna distribuerade system.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för systemutveckling, arkitektur och komplexa IT-miljöer. Rollen passar särskilt bra för dig som både vill arbeta praktiskt med mjukvaruutveckling och dela med dig av din kunskap genom utbildning.
Om rollen
Som systemutvecklare hos Adeptum AB kommer du att arbeta med utveckling av större enterprisesystem, där krav på skalbarhet, driftsäkerhet, redundans och säkerhet är centrala. Du kommer även att vara involverad i utbildningsverksamhet, där du förväntas kunna undervisa, handleda och förklara tekniska koncept på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Tjänsten är fördelad mellan mjukvaruutveckling och utbildning, där omkring halva arbetstiden förväntas bestå av utbildningsrelaterade uppgifter och resterande del av utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
utveckla och vidareutveckla enterpriseapplikationer
arbeta med Java Enterprise, Java Server Faces och MicroProfile
delta i arkitektonisk design av större systemlösningar
arbeta med system där flera noder, tjänster och databaser samverkar
använda moderna agentiska arbetssätt och verktyg
skapa och genomföra utbildningar inom systemutveckling, IT-infrastruktur och relaterade områden
handleda deltagare/studenter i tekniska moment och projekt
Vi söker dig som har
goda kunskaper inom Java och enterpriseutveckling
erfarenhet av ASP.NET eller motsvarande .NET-baserad webbutveckling
Förståelse för arkitekturell design och systemstruktur
Erfarenhet av större systemmiljöer och distribuerade applikationer
Goda kunskaper av Linux
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för tekniska lösningar
God pedagogisk förmåga och intresse för utbildning
God förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt sätt
Det är meriterande om du även har erfarenhet eller kunskap inom:
Cybersäkerhet
Nätverksadministration
Serveradministration
Serverhårdvara
Databaser och databasinfrastruktur
Drift av system med höga krav på tillgänglighet
Containerbaserade eller distribuerade miljöer
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en tekniskt nyfiken och ansvarstagande person som trivs med att arbeta i komplexa systemmiljöer. Du har ett intresse för både praktisk utveckling och kunskapsöverföring, och du tycker om att förklara avancerade tekniska koncept på ett begripligt sätt.
Du behöver inte nödvändigtvis kunna allt från början, men du bör ha en stabil grund inom systemutveckling och en vilja att utvecklas vidare inom enterpriseutveckling, arkitektur, cybersäkerhet och moderna AI-stödda arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: adam@adeptum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adeptum AB
(org.nr 559494-1824), https://www.adeptum.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
CTO
Adam Waldenberg adam@adeptum.se Jobbnummer
9953583