Har du tagit studenten och är redo för din nya karriär?
Belmont Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Redo för nästa steg i karriären? Vi söker säljare till vårt kontor i Alvik.
Vill du utvecklas, tjäna bra pengar och bli en del av ett företag med stark sammanhållning? Vi söker nu drivna och ambitiösa personer som vill bygga en långsiktig karriär inom försäljning.
Hos Belmont arbetar du i en familjär miljö där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har tydliga mål. Du kommer att arbeta med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3 till privatkunder. Oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller vill ta dina första steg inom försäljning får du utbildning och coachning för att lyckas i rollen.
Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08:00–17:00.
Vi erbjuder:
• Provisionsbaserad lön utan tak
• Gedigen säljutbildning från start
• Löpande coachning och utveckling
• Goda karriärmöjligheter inom företaget
• Ett familjärt team med stark gemenskap
• Moderna lokaler i Alvik
Vi söker dig som:
• Är driven och vill utvecklas
• Motiveras av att arbeta mot mål
• Tycker om att prata med människor
• Har en positiv inställning och hög energi
• Talar svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – vi lägger större vikt vid din inställning, drivkraft och vilja att lyckas.
Urval sker löpande. Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gustavslundsvägen 151c (visa karta
)
167 51 BROMMA Jobbnummer
9953590