Junior byggtekniker till Ikea Property AB

SaaS Recman AB / Anläggningsarbetarjobb / Arboga
2026-06-08


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Våra byggtekniker har bred kunskap inom byggprocessen, från planering och projektering till produktion och förvaltning. Det inkluderar kunskaper om byggnadsmaterial, konstruktioner, bygglagstiftning, samt hållbarhets- och energieffektivisering. Vi på Byggteknik arbetar med att skapa säkra, funktionella och estetiskt tilltalande byggnader och anläggningar.
Byggtekniker

Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
Vi söker en erfaren och engagerad Byggtekniker till vår växande organisation. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i våra byggprojekt, från projektering till färdigställande.

Arbetsuppgifter
Som Byggtekniker hos oss kommer du att:
Planera, samordna och följa upp byggtekniska arbeten
Arbeta med ritningsläsning och digitala verktyg
Säkerställa att byggnormer och regler följs
Bidra till hållbart byggande och effektiva byggprocesser
Samarbeta med olika team och externa partners

Kvalifikationer
Utbildning & Erfarenhet
Byggteknisk utbildning på gymnasie-, YH- eller högskolenivå
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande
Kunskap om byggnormer, BBR, AMA och gällande lagar
Vana att arbeta med AutoCAD, Revit, Bluebeam eller liknande

Kompetenser
God förståelse för byggprocessens alla skeden
Kunskaper inom byggmaterial och konstruktionsteknik
Förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor

Dina personliga egenskaper
Analytisk och lösningsorienterad
Strukturerad och noggrann
God kommunikationsförmåga
Samarbetsvillig och självständig
Förmåga att hantera flera projekt parallellt

Övriga krav
B-körkort
Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
IT-vana och intresse för digitala arbetssätt

Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Du kommer att arbeta i ett engagerat team med spännande projekt och moderna arbetsmetoder.
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SaaS Recman AB (org.nr 559171-5643)
787 67  ARBOGGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ikea Property AB

Kontakt
Headhunter DEMO
Anna Wikström Eriksson
anna+demo@recman.se
+46706234889

Jobbnummer
9953573

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