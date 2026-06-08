Verksamhetsutvecklare - ABF Huddinge
Abf:S Lokalavd i Huddinge / Organisationsutvecklarjobb / Huddinge Visa alla organisationsutvecklarjobb i Huddinge
2026-06-08
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Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi utgår från varje individs behov och intresse och vill ge människor möjlighet att ta del av kultur, bildning och samhällsengagemang. ABF är partipolitiskt obundet med värderingar som sammanfaller med arbetarrörelsens.
ABF Huddinges mötesplatser/lokaler finns i Centrala Huddinge, Vårby Gård och Flemingsberg.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vill du vara med och utveckla ABF Huddinge? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med placering i Vårby Gård. Rollen innebär utveckling av kultur och folkbildning, samverkan med föreningar och lokala aktörer samt arbete med extern finansiering som projekt och uppdrag.
Du arbetar med att mobilisera människor engagemang och intressen, jobbar uppsökande och initierande likväl som vi erbjuder en plattform för folkbildning och föreningsliv. Du söker projektmedel och leder projekt och uppdrag inom bland annat arbetsmarknad, integration, jämställdhet och barn-och ungdomsverksamhet. Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla kultur, folkbildning och föreningsliv
Söka projektmedel och leda projekt/processer
Samverka med föreningar, lokala aktörer och samarbetspartners
Administration och koordinering av folkbildningsverksamhet och projekt.
Planera och följa upp verksamhetsmål och ekonomiProfil
Vi söker dig som:
har god kännedom om folkrörelse- och föreningslivet
brinner för folkbildning, kultur och samhällsfrågor
har erfarenhet av projektarbete och skriva projektansökningar
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
har god samarbetsförmåga och social kompetens
Meriterande
Erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer
Vana av samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer
Kunskap i studieförbundens administrativa system Gustav
Ytterligare språkkunskaper än svenska
Anställningsvillkor
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid (100 %) med 6 månaders provanställning.
Arbetstid:
38-timmars arbetsvecka. Kvällsarbete kan förekomma. Arbetet sker huvudsakligen på plats – då vi ser att bemannade mötesplatser gynnar verksamheten.Tillträde
SnarastErsättning
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal – Handelsanställdas förbund.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 21 juni 2026
Skicka CV och personligt brev till:info.huddinge@abf.se
Märk ansökan: Verksamhetsutvecklare ABF Huddinge-Vårby
Frågor om tjänsten besvaras av:
Hani Shabanpour, Bitr ombudsman/Verksamhetsledare
Tfn: 072-002 64 52 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: info.huddinge@abf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsutv ABF Vårby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf:s Lokalavd I Huddinge
Vårby allé 22 (visa karta
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143 40 VÅRBY Arbetsplats
ABF Huddinge Jobbnummer
9953568