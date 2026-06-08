Platschef GrebbestadFjorden
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2026-06-08
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Platschef till GrebbestadFjorden
Vill du leda en av Bohusläns finaste besöksanläggningar?
Drivs du av att skapa resultat genom människor, utveckla verksamheter och ge gäster upplevelser som överträffar förväntningarna? Då kan rollen som Platschef på GrebbestadFjorden vara nästa steg för dig.
I hjärtat av den välkända skaldjursmetropolen Grebbestad, mitt i Bohusläns vackra skärgård, ligger GrebbestadFjorden – en året-runt-öppen anläggning med hotell, camping, vandrarhem, stugor, restaurang och konferensverksamhet. Här möts semesterfirare, konferensgäster och lokalbefolkning i en levande miljö där kvalitet, service och utveckling står i fokus.
Nu söker vi en engagerad och driven Platschef som vill vara med och leda vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som Platschef är du navet i verksamheten och har det övergripande ansvaret för den dagliga driften av GrebbestadFjorden. Du leder verksamheten genom dina medarbetare, säkerställer att gästerna får en förstklassig upplevelse och driver utvecklingen av anläggningen tillsammans med ägarna.
Rollen innebär ett brett ansvar där ledarskap, verksamhetsutveckling, planering och operativ närvaro går hand i hand. Tjänsten innebär att du arbetar med budget, bemanning, utvecklingsfrågor och leder verksamheten i dagliga drift. Du trivs med att vara nära både gäster och medarbetare och har förmågan att skapa struktur, engagemang och resultat.
Det här är en nyckelroll med stor möjlighet att påverka verksamhetens framtida utveckling där du arbetar nära ägarna med stort eget ansvar för resultat, medarbetarna och gästupplevelsen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda, coacha och utveckla verksamhetens medarbetare.
• Säkerställa hög kvalitet och service i alla delar av verksamheten.
• Ansvara för bemanningsplanering och resursfördelning.
• Följa upp verksamhetens mål, resultat och nyckeltal.
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete tillsammans med ägare och medarbetare.
• Säkerställa en trygg och välfungerande arbetsmiljö.
• Vara en synlig och närvarande ledare i den dagliga driften.
• Bidra till att utveckla GrebbestadFjorden som destination och arbetsplats.
Du har personalansvar för våra samtliga avdelningar. Din viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas både i sina roller och tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med erfarenhet av personalansvar. Du tycker om att coacha, utveckla och skapa engagemang hos dina medarbetare.
Erfarenhet från besöksnäring, hotell, camping eller liknande verksamhet är meriterande, men vi värdesätter framförallt ditt ledarskap, din drivkraft och din förmåga att få människor och verksamhet att växa.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är en tydlig och inspirerande ledare.
Har god organisatorisk förmåga och ett starkt eget driv.
Är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Förstår att sommaren är vår mest intensiva och viktigaste period.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
GrebbestadFjorden sysselsätter idag cirka 15 helårsanställda och under sommarsäsongen växer vi till omkring 45 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge våra gäster en upplevelse som gör att de vill komma tillbaka – år efter år.
Hos oss får du en central roll i en växande verksamhet med stora möjligheter att påverka framtiden.
Livet i Grebbestad
Att arbeta hos oss innebär också möjligheten att leva och bo i en av Sveriges mest uppskattade kustmiljöer. Inom gångavstånd finns havsbad, strandpromenader, restauranger, butiker och ett rikt friluftsliv. Här blir det som många längtar efter på semestern en naturlig del av vardagen – närheten till havet och färska skaldjur året om.
Flyttar du hit hjälper vi gärna till med information om boende, skolor, förskolor och arbetsmöjligheter för eventuell medflyttande partner. Så ansöker du
Vi berättar gärna mer om tjänsten. Välkommen att kontakta:
Pernilla Mannerek, ägare, telefon 0525-79 91 81
eller
Lena Hellström, rekryteringsansvarig, 073-267 20 20
Din ansökan skickar du till: lenahellstrom@grebbestadfjorden.com
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till GrebbestadFjorden – och till ett av Norra Bohusläns mest spännande och roligaste ledarjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: Lenahellstrom@grebbestadfjorden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestad Camping Aktiebolag
(org.nr 556183-1677)
Grebbestad Camping 4 (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grebbestad Camping AB Kontakt
Ägare
Pernilla Mannerek Pernilla@grebbestadfjorden.com 0525799181 Jobbnummer
9953586