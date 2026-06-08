Platform engineer/teknisk systemförvaltare till vår AI plattform
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2026-06-08
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eller i hela Sverige
Vill du bidra till samhällsnyttiga AI‐lösningar som gör verklig skillnad för medborgare och verksamhet?
Som Platform engineer/teknisk systemförvaltarehos oss blir du en nyckelperson i vårt kompetenscenter för informationsdriven precisionshälsa. - Ta chansen att vara med i skärnings-punkten mellan avancerad dataanalys, AI, modern teknik och verkliga behov i hälso- och sjukvården.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant – med vård, forskning och utbildning – och utveckla moderna, hållbara och informationsdrivna arbetssätt.
Nu bygger vi tillsammans med Linköpings universitet upp ett nytt kompetenscentrum för informationsdriven precisionshälsa, där data, analys, AI och teknik möter verkliga behov i hälso- och sjukvården. Som Platform Engineer/Teknisk systemförvaltarefår du en nyckelroll i denna satsning och möjlighet att vara med och forma både tekniska lösningar och arbetssätt från grunden.
Hos oss erbjuds du en utvecklingsinriktad miljö, långsiktighet, kontinuerligt lärande samt trygga anställningsvillkor och goda förmåner.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som platform engineer har du ett helhetsansvar för den tekniska plattform som möjliggör utveckling, träning, driftsättning och övervakning av maskininlärningsmodeller i produktion.
Du säkerställer att infrastrukturen är skalbar, automatiserad och uppfyller höga krav på säkerhet, efterlevnad och tillförlitlighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Bygga, vidareutveckla och förvalta ML‐ och AI‐infrastruktur.
Säkerställa automatisering genom CI/CD‐pipelines för AI‐ och ML‐lösningar.
Arbeta med containerbaserade miljöer (Docker, Kubernetes).
Integrera och hantera molntjänster i till exempel Azure och/eller AWS, enligt gällande krav och riktlinjer.
Optimera och hantera beräkningsresurser (CPU/GPU) på ett kostnads‐ och energieffektivt sätt.
Stödja modellversionering, driftsättning och övervakning av ML‐modeller.
Säkerställa att säkerhet, regelefterlevnad och informationsklassning är en naturlig del av plattformen.
Om dig
Erfarenhet av plattforms‐, DevOps‐ eller infrastrukturarbete (till exempel data-pipelines).
Goda kunskaper i containerteknik till exempel Docker, Kubernetes.
Erfarenhet av arbete i molnmiljöer (till exempel Azure, AWS).
God förmåga att samarbeta och kommunicera i tvärfunktionella team.
Intresse för eller erfarenhet av AI, ML och MLOps.
Du har en högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av AI‐ eller dataplattformar.
Kunskap om säkerhet, informationsklassning eller regulatoriska krav.
I rollen söker vi dig som trivs i en innovativ miljö under uppbyggnad, där du arbetar självständigt, tar egna initiativ och bidrar till att omsätta nya idéer till fungerande tekniska lösningar. Du är analytisk och lösningsorienterad, motiveras av att hantera komplexa tekniska sammanhang och tycker om att arbeta i gränslandet mellan ny teknik och befintliga system.
Du är samtidigt en lagspelare med god samarbetsförmåga och trivs med tvärprofessionellt arbete tillsammans med forskare, analytiker, IT‐specialister och verksamhetsrepresentanter. Du kan kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och vill bidra till att bygga upp långsiktig teknisk förmåga inom ett nytt kompetenscentrum.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där teknik används för samhällsnytta.
En långsiktig och stabil arbetsgivare.
Möjlighet att påverka hur AI används ansvarsfullt inom offentlig sektor.
Kompetenta kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Balans mellan arbete och privatliv samt trygga anställningsvillkor.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt AI‐team!
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Infrastruktur och plattformstjänster Kontakt
enhetschef
Magnus Bodefalk magnus.bodefalk@regionostergotland.se 010-1039891 Jobbnummer
9953574